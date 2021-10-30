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全家咖啡買一送一快閃！開喝免費經典拿鐵，另有星巴克第2杯半價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／全家便利商店提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／全家便利商店提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

拿鐵控限時好康必收！全家便利商店日前快閃推出APP會員限定優惠，即日起至10/31凡購買大杯經典拿鐵，即享買一送一；星巴克也因應萬聖節推出兩天「全品項第二杯半價」，咖啡愛好者先出發。

圖／全家便利商店臉書專頁
圖／全家便利商店臉書專頁

全家日前於臉書公告限時活動，截至10/31 APP會員享專屬「大杯經典拿鐵買一送一」，活動期間凡購買冷熱不限的Let’s Café大杯拿鐵，約半小時內即能在APP收到「大杯熱拿鐵」兌換章，11/1至11/7即可至門市免費開喝熱經典拿鐵，每名會員限換一次。

左圖的「南瓜風味那堤」為風靡歐美的萬聖節必喝。圖／星巴克提供
左圖的「南瓜風味那堤」為風靡歐美的萬聖節必喝。圖／星巴克提供

此外，即日起至10/31星巴克也有全品項第二杯半價，只要購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價、二杯支付半價）並限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，所有優惠無法併用。

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