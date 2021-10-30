全家咖啡買一送一快閃！開喝免費經典拿鐵，另有星巴克第2杯半價
拿鐵控限時好康必收！全家便利商店日前快閃推出APP會員限定優惠，即日起至10/31凡購買大杯經典拿鐵，即享買一送一；星巴克也因應萬聖節推出兩天「全品項第二杯半價」，咖啡愛好者先出發。
全家日前於臉書公告限時活動，截至10/31 APP會員享專屬「大杯經典拿鐵買一送一」，活動期間凡購買冷熱不限的Let’s Café大杯拿鐵，約半小時內即能在APP收到「大杯熱拿鐵」兌換章，11/1至11/7即可至門市免費開喝熱經典拿鐵，每名會員限換一次。
此外，即日起至10/31星巴克也有全品項第二杯半價，只要購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價、二杯支付半價）並限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，所有優惠無法併用。
延伸閱讀：
．2021萬聖節暗黑系手搖！鹿角巷「闇黑夜奶昔」獨家開賣，墓地意境超應景
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言