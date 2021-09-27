連續喝超划算！ 85℃中大杯咖啡迎「世界咖啡日」 10／1第2杯半價、10／2第2杯20元

10月1日世界咖啡日到85℃喝咖啡，享中大杯咖啡第二杯半價，隔天10月2日星期六再延長加碼優惠，從上午十點開始，有大杯招牌咖啡和特濃招牌咖啡，第二杯特價只要20元，讓您連續喝咖啡都划算。

圖／85℃提供

英國倫敦國際咖啡組織（ICO）與全世界咖啡協會一起在2014年開會決議，將每年10月1日定為世界咖啡日，慶祝咖啡產業興盛蓬勃發展，今年10月1日剛好是85℃的週五咖啡日，所有咖啡品項中大杯皆可享第二杯半價，隔天再加碼優惠，10月2日(六)從上午十點開始，85℃大杯招牌咖啡(冰/熱)和大杯特濃招牌咖啡(冰/熱)，同品項第二杯特價20元，冷熱飲皆有優惠，大杯招牌咖啡售價75元，兩杯原價150元活動特價95元，大杯特濃招牌咖啡售價80元，兩杯原價160元活動特價100元，此優惠活動僅供民眾到門市現場購買，每人限購三組（六杯），85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。

圖／85℃提供

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