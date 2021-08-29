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連15天星巴克數位體驗！全品項「第2杯半價、買2送1」優惠滑手機就能享

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、星巴克數位體驗截圖
圖／編輯葉穎樂攝、星巴克數位體驗截圖

星巴克近期雖沒有推出全品項買一送一活動，仍持續祭出一系列限定優惠，包含買中秋禮盒贈買一送一券、星冰樂第二杯半價及外送專屬優惠。品牌此次全新推出數位體驗，即日起至9/13天天都能玩，只要滑手機就能輕鬆抽全品項「第二杯半價」、「買二送一」等優惠，路人粉也能趁機嘗鮮心儀的飲料。

圖／星巴克數位體驗實測截圖
圖／星巴克數位體驗實測截圖

星巴克即日起推出「一起解鎖星知識」活動，截至9/13止凡至數位體驗網頁完成小遊戲，即可領取專屬好康，全程不用一分鐘就能搞定。網頁即日起已開放預領券，8/30起方得兌換，優惠券兌換期限為獲券日+2天。

圖／星巴克數位體驗實測截圖
圖／星巴克數位體驗實測截圖

此次活動共有3款優惠，其中「全品項第二杯半價」、「買二送一」每張券限優惠一組，飲料限當場一次領取。以大杯法式草莓泡芙風味那堤為例，原價135元，採用第二杯半價券兩杯203元，一杯102喝得到；買二送一則平均一杯只要90元。

圖／星巴克數位體驗實測截圖
圖／星巴克數位體驗實測截圖

另一款優惠為冷萃咖啡全系列現折30元，優惠品項限冷萃系列飲料，冷萃咖啡、風味冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡皆適用，但不包含典藏冷萃或氮氣冷萃咖啡系列。提醒大家優惠品項依各門市現貨為準，數位體驗優惠皆限大杯(含)以上使用，各促銷無法併用。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

若為星冰樂粉絲，不想特別登入網頁也可把握8/30至8/31，活動期間到店購買兩杯大杯以上容量、口味皆一致的指定品項星冰樂，即可半價喝第二杯，限時兩天。

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