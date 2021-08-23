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新竹最新「2層樓星巴克」S型樓板反折造型好時尚！有露天區、得來速＆開幕優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克官網、星巴克提供
圖／星巴克官網、星巴克提供

新竹咖啡控嗨了！於全台設有多家特色門市的星巴克，最新在東區開設全新新竹關埔門市，成為新竹市商業區內首間DT車道服務門市。兩層樓高的建築位於道路上十分搶眼，黑色線條及木質設計的組合也時尚感爆棚，夜幕低垂亮燈時則展現另一幅璀璨面貌，即日起正式開幕，新景點先筆記！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克新竹關埔門市建築以輪船為概念，並將STARBUCKS的「S」為設計外稿，特別打造出樓板反折造型的二樓牆體及屋頂，俐落的設計及簡約風格也為一大吸睛點。門市內結合在地特色的玻璃藝術，提升了環境高雅氛圍，二樓空間還有露天客席區，可於戶外區欣賞夜景，浪漫指數瞬間飆升。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

門市提供氮氣冷萃咖啡、現烤麵包與餅乾，也設有得來速，成為防疫免下車買咖啡的新選項。值得一提的是，周邊還有好市多，未來新竹居民結束採購行程，還能順便開車到星巴克得來速買飲品解渴。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

為歡慶開幕，新竹關埔門市以新竹特產柿子研發柿子造型「洛神花起司麵包」，活動期間也獨家祭出專屬優惠，8/26至9/10購買兩杯容量、風味一致「氮氣冷萃咖啡系列」可享第二杯半價，每人至多兩組、需現場一次領取。此外，截至9/30單日消費滿1500元，憑發票還可免費獲得門市限定款玻璃杯，滿額3500元則能獲得星巴克萬用折疊椅，樣式隨機贈送，數量有限，送完為止。

圖／星巴克提供
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星巴克 新竹關埔門市

地址：新竹市東區埔頂二路71號

營業時間：每日06:30-22:00

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