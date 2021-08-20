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「新網球王子」咖啡店在台北開幕囉！買雙人「蜜糖金磚吐司」現折100元再送台灣獨家透卡
網球王子是許多80年後的經典卡通，這回「新網球王子」與MyAnime Café聯名合作推出限定主題咖啡啡廳，於即日起至8月底之前買蜜糖金磚吐司還送專屬台灣限定紀念透卡，粉絲快衝！
「MyAnime Café」是一家以動漫為主題的咖啡廳，時常與人氣動畫合作推出聯名主題咖啡與餐點，過去合作包含名偵探柯南、犬夜叉與寶可夢等知名動畫，一系列的限定造型餐點與周邊商品常常造成紛絲排隊人潮。
這回將主題搬移到了「新網球王子」，提供各種主題餐點並以動漫中的青春學園、冰帝學園、立海大附屬國中、四天寶寺國中4校人氣角色作為餐點發想，例如主餐有四款奶蛋蔬食料理，包含法式奶油鮮蔬排、太陽蛋排咖哩飯與豪邁風味大阪燒，至於甜點越前龍馬紐約起司蛋糕與真田弦一郎布朗尼等。另外即日起至8月31日，只要購買「盛夏蜜糖金磚吐司」甜點，即可贈送台灣限定紀念透卡，數量有限，雙人餐點價再折100元，更狂的是還有多款「日本直送」的限定周邊商品(卡通運動毛巾、保溫杯、壓克力立牌與帽子等)，一定要把握機會買一波。
值得一提的是，防疫期間內用將採梅花座，並落實實聯制登記，也會因應政府最新疫情政策作滾動式調整。每人最低消費為160元，並酌收10%的服務費，另外表定每日下午2點30分至6點前為非主餐時段，若需享用「限定網球王子」主餐的粉絲，請避開此時段。更多主題優惠請至曼迪傳播臉書粉專查詢。
新網球王子X MyAnime Café
地點：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)
營業時間：11：00至21：30；國定假日前夕則至22：00
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