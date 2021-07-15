47款星冰樂快閃！星巴克推「日本都道府縣特產」口味　玉米、毛豆抹茶超獨特

一地一杯 47都道府縣特色星冰樂

在日本旅遊喝星巴克的時候，你是否曾想像過，如此愛地方限定的日本，要是每個都道府縣都有各自不一樣的地方限定飲品的話，那該各自會是什麼味道呢？就在日本星巴克慶祝登陸日本25週年紀念的今年，他們在推出一系列紀念商品後，又推出了這一強大的企劃「47 JIMOTO 星冰樂（47 JIMOTO フラップちチーノ）」（編按：JIMOTO，即為日文「地元」，意指「故鄉」）。我想全世界應該找不到比日本星巴克更熱衷於推出限定版星冰樂這件事的星巴克了：它基本一年四季無論何時，都會有季節限定的飲品推出，有時候一種，有時候三種，多的時候可以到一次五種，而且基本上每次都是不一樣的種類，基本上日本全國的星巴克都可以買到。

但，這次25週年慶的這個「47 JIMOTO 星冰樂」企劃可又不同了。

為了展現日本47個都道府縣的各地特色，今年夏天星巴克的重磅推出「47 JIMOTO 星冰樂」企劃，根據當地特產創作出47種不同口味概念的地方限定星冰樂。是滴，就是「地方限定」，也就是說，住在北海道的朋友，若是想要嚐沖繩的新款星冰樂，就只能坐飛機飛去啦。

47 JIMOTO 星冰樂系列的星冰樂，全都是由當地的星巴克咖啡師，根據自己家鄉的特色與特產設計出來的獨特口味，且不說嚐起來如何，光是看起來就非常有趣了。就京都府來說，代表星冰樂為「典雅抹茶黃金星冰樂（はんなり 抹茶 きなこ フラップチーノ）」，以京風味十足的抹茶及香烤黃豆粉，詮釋出京都傳統甜品風味。而東京都作為星巴克登陸日本的第一個據點，推出的代表星冰樂則也更偏向經典咖啡，以咖啡凍與焦糖搭配，而無論是咖啡凍所使用的咖啡豆還是焦糖，都是在位於中目黑的星巴克臻選東京烘培工坊烘培烤製。

在這一企劃的官方網頁上，有47種地方代表星冰樂的介紹，而其中包含了當地的咖啡師創作的靈感及取材來源，即希望傳達的訊息等，儘管有些星冰樂口味非常簡單。例如大阪和沖繩，就很明顯是取自於當地非常受歡迎的美食名物。大阪的「超級水果奶油星冰樂（めっちゃ くだもん クリーム フラップチーノ）」，是源自大阪當地人喜愛的綜合果汁（ミックスジュース），以多種水果搭配牛奶調製而成。（編按：感覺是不是很像台灣說的「水果牛奶」？）沖繩的「歡樂金楚糕香草星冰樂（かりー ちんすこうバニラ キャラメル フラペチーノ）」，則以沖繩傳統名物「金楚糕」為發想基礎，搭配香草、焦糖，並加入一些海鹽，形成沖繩風十足的星冰樂。

如果你自詡為「水果控」的話，那你一定會很中意這一系列星冰樂，因為這其中有一半以上的口味都創作於當地特產的水果。而如果你有來過日本，想必也或多或少有發現，這個國家的人們是多麽珍視地方特產這件事。就看看大分縣的代表星冰樂，就是以當地特產的「大分酸橙（かぼす）」為基底調製。大分的酸橙，擁有非常獨特的香氣，偏酸的滋味搭配其他的柑橘類水果，組成了特別適合夏日，與滿滿的一杯星冰樂——沒有什麼能比這個更適合代表大分縣了。

聊了這些感覺很不錯的星冰樂之後，再來跟大家分享一些我覺得比較令人驚訝的例子，像是北海道。北海道的星冰樂主要是以玉米為基礎創作的，雖然知道北海道的玉米也是特產啦，但還是很難想像它搭配奶油，變成甜點星冰樂的感覺。新潟的更特別，主要是用新潟起源的名米果「柿之種」和巧克力搭配創作出來的特別口味星冰樂。（編按：第一次知道，原來超市裡面常常看到的「柿之種」是新潟名物。）有來過日本的朋友，應該多多少少也在超市或是便利商店中，看過「柿之種」這款小零食，而且也能找到塗上巧克力口味的版本。只是⋯⋯當它變成星冰樂，好像會變成一種奇怪的飲料，光想就覺得很有趣，應該也還不錯喝吧。

但其他一些口味更令人驚訝——或者至少對於不熟悉日本地區所有當地怪癖的遊客來說可能是這樣！北海道的飲料口味是玉米，確實是土特產，但有點難以想像是冰涼的奶油星冰樂。新潟的 kaki-no-tane (柿の種) 和巧克力創作同樣難以想像星冰樂形式。這種飲料使用來自新潟縣的 kaki-no-tane，這是一種脆脆的小米餅和一層薄薄的大豆釉。巧克力覆蓋的 kaki-no-tane 實際上是商店裡出售的一種有點常見的小吃，但將其全部製成飲料似乎是一種奇怪的質地組合——而且，絕對有趣而且可能很美味。

如果你知道宮城有名的毛豆泥甜點，那麼在聽到宮城的星冰樂是毛豆抹茶口味的時候⋯⋯可能會有點疑惑。你能想像毛豆泥與抹茶搭配出來會是什麼味道嗎？不過，毛豆泥的確就是甜甜的嘛，抹茶就苦苦的啊，搞不好正是絕配唷。

不得不說，在25週年之際遇到新冠肺炎疫情，讓日本星巴克在宣傳企劃上多少有些綁手綁腳，而這47 JIMOTO 星冰樂的企劃自然也逃不過現實影響。儘管日本民眾已經先後開始施打疫苗，但進度依然緩慢，大部分日本居民從現在才開始預約。也就是說，日本星巴克現在也很難鼓勵大家，為了品嚐各地地方限定星冰樂，而到處旅行奔走。且，這地方限定企劃的時間，只從6/30到8/3期間而已，賣完就結束囉。即便很多地方的星冰樂看起來都很不錯，只可惜我們無法真的發揮我們「收集癖」的力量，四處吃一回。但無論如何，對於在日本生活的我們來說，能夠藉由星巴克的這個企劃，更了解日本各地的特產特色，並還能嚐嚐居住地周遭的地方限定星冰樂，那也已經該知足偷笑了。

（雖然⋯⋯我個人覺得東京那個咖啡凍加焦糖的星冰樂很普，不是嗎？）

（⋯⋯至少，聽起來味道應該也不會雷到哪裡去啦，我想。）

如果你也同在日本，也對星巴克的這個47 JIMOTO 星冰樂系列有興趣，歡迎在喝過你所在的都道府縣的地方限定星冰樂後，來信和我們分享照片和完食感想！❤️

lucy@japankuru.com

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