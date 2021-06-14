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3大星巴克「外送買1送1」來襲！在家開工咖啡照喝　最新外帶訂閱現省270元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／編輯攝影、擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

端午連假即將結束，雖然今年收假心情大大減少，但開工日可不能少了咖啡儀式感。今天跟大家統整星巴克4大新優惠，包含3大外送買一送一及最新訂閱方案，讓咖啡控在家也能暢飲熟悉的飲品。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

即日起至6/22，凡於外送平台Uber Eats購買兩杯大杯冰熱、風味一致的「特選馥郁那堤咖啡」，全天皆享買一送一。foodpanda則提供「特大杯焦糖瑪奇朵咖啡」好友分享優惠，活動期間購入兩杯，其中一杯由星巴克招待。而外送平台foodomo「安心在家好友分享」品項為大杯「那堤咖啡」或「巧克力可可碎片星冰樂」，為不喝咖啡的人要把握的招牌星冰樂買一送一。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此外，外送平台UberEats以及foodpanda也一併推出「晨光星主打」優惠，截至6/22為止每日11:00前只要購買藍莓起司圓麵包，搭配大杯每日精選咖啡、冰咖啡或咖啡密斯朵，即享套餐優惠價，用精緻早餐開啟每一天。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供

值得一提的是，星巴克打造全新訂閱方案，6/15起正式上線。活動期間透過星巴克LINE帳號購買「外帶好星情」方案，一次預購6杯飲料，即可兌換全品項喜愛的飲料。外帶方案含三組，其中最狂的為「170外帶好星情」，750元訂閱價可獲得6張150元的「星巴克電子飲料券」，憑券可兌換170元（含）以下的飲料，最高現賺270元。

方案另有「110外帶好星情」可獲得6張面額100元之「星巴克電子飲料券」，售價480元可兌換6杯售價為110元(含)以下之飲料品項，現省180元；「150外帶好星情」訂閱優惠價660元，可憑面額135元的電子券兌換6杯售價為150元(含)以下之飲料品項，最高優惠240元。提醒大家兌換期限由購買日當天計算，20天內至限定星巴克門市兌換即可，外送外賣及預訂服務不參與此促銷，部分門市不適用

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星巴克 咖啡

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