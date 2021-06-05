不只外送買1送1！星巴克「全品項買2送1、星冰粽免費吃」預訂也適用

知名品牌星巴克因應三級疫情警戒祭出全新防疫版優惠，除了早前公佈的外送版「買一送一」，日前再推新促銷，包含配合端午節推出的「消費滿額300贈星冰粽」、「全品項買二送一」，防疫期間為減少店內停留時間，也統統開放致電預訂、外帶及車道服務，外送平台也即將有新餐點組合上架，粉絲們快筆記！

星冰粽外帶滿額送：截至6/8

優惠活動開放預訂、到店外帶、車道服務，但不適用於外送外賣服務。圖／星巴克提供

星巴克「星冰粽」每年獨特口味備受喜愛，今年推出楊枝甘露及摩卡可可口味，截至6/8止單筆消費滿額300，即可免費獲得一顆星冰粽，消費滿500享兩顆、滿800元可獲贈三顆，以此類推。優惠可累贈，口味隨機發放並限一次領取，單店數量有限，現場送完為止。

另外，6/14前若透過7-11線上購物或博客來購買星冰粽禮盒，不僅享9折優惠及免運送到家，還能加碼獲得好友分享券，9/30前皆可兌換，數量有限，售完為止。

到店外帶買二送一：即日起至6/14

優惠活動開放預訂、到店外帶、車道服務，但不適用於外送外賣服務。圖／編輯攝影、擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

配合政府政策全面禁內用的星巴克新推外帶優惠，6/14前購買三杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。雖為買二送一，但品項不再指定，不喝黑咖啡的人可以自由選擇星冰樂、抹茶那堤等飲品。每人每次至多2組，飲料限當場一次領取，優惠無法併用，優惠品項依各門市現貨為準。防疫期間建議大家可善用電洽預訂或車道服務，減低店內接觸風險。

外送鹹食：6/9上市

星巴克最新鹹食餐點6/9於全門市及外送平台上市。圖／星巴克提供

星巴克全新打造義式風味鹹食商品，包含冷食熱食即可的「義式雞肉佛卡夏」、花朵造型的鹹派「義式番茄雞肉鹹派」，還有強調採用「生」義大利麵、口感更為Q彈的「櫛瓜肉醬生義大利麵」，一律於6/9正式上市。屆時除了門市開賣，大家也可透過foodomo、Uber Eats、foodpanda三大外送服務平台點購，免出門也能吃。

星巴克：3大外送買一送一（截至6/8）

星巴克攜手3大外送平台推限時優惠。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克3大外送平台「好友分享優惠」截至6/8，活動期間於外送平台Uber Eats或foodpanda點購兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡，全日享買一送一；foodomo則有那堤咖啡、焦糖瑪奇朵咖啡的選項，購買兩杯同品項指定飲品，另一杯由星巴克招待。

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