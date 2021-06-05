快訊

單日增38死創新高…疫苗何時到貨？蔡英文1630出面說明

台南佳里區黃昏市場1攤商確診 目前未找到感染源

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只外送買1送1！星巴克「全品項買2送1、星冰粽免費吃」預訂也適用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供

知名品牌星巴克因應三級疫情警戒祭出全新防疫版優惠，除了早前公佈的外送版「買一送一」，日前再推新促銷，包含配合端午節推出的「消費滿額300贈星冰粽」、「全品項買二送一」，防疫期間為減少店內停留時間，也統統開放致電預訂、外帶及車道服務，外送平台也即將有新餐點組合上架，粉絲們快筆記！

星冰粽外帶滿額送：截至6/8

優惠活動開放預訂、到店外帶、車道服務，但不適用於外送外賣服務。圖／星巴克提供
優惠活動開放預訂、到店外帶、車道服務，但不適用於外送外賣服務。圖／星巴克提供

星巴克「星冰粽」每年獨特口味備受喜愛，今年推出楊枝甘露及摩卡可可口味，截至6/8止單筆消費滿額300，即可免費獲得一顆星冰粽，消費滿500享兩顆、滿800元可獲贈三顆，以此類推。優惠可累贈，口味隨機發放並限一次領取，單店數量有限，現場送完為止。

另外，6/14前若透過7-11線上購物或博客來購買星冰粽禮盒，不僅享9折優惠及免運送到家，還能加碼獲得好友分享券，9/30前皆可兌換，數量有限，售完為止。

到店外帶買二送一：即日起至6/14

優惠活動開放預訂、到店外帶、車道服務，但不適用於外送外賣服務。圖／編輯攝影、擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
優惠活動開放預訂、到店外帶、車道服務，但不適用於外送外賣服務。圖／編輯攝影、擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

配合政府政策全面禁內用的星巴克新推外帶優惠，6/14前購買三杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。雖為買二送一，但品項不再指定，不喝黑咖啡的人可以自由選擇星冰樂、抹茶那堤等飲品。每人每次至多2組，飲料限當場一次領取，優惠無法併用，優惠品項依各門市現貨為準。防疫期間建議大家可善用電洽預訂或車道服務，減低店內接觸風險。

外送鹹食：6/9上市

星巴克最新鹹食餐點6/9於全門市及外送平台上市。圖／星巴克提供
星巴克最新鹹食餐點6/9於全門市及外送平台上市。圖／星巴克提供

星巴克全新打造義式風味鹹食商品，包含冷食熱食即可的「義式雞肉佛卡夏」、花朵造型的鹹派「義式番茄雞肉鹹派」，還有強調採用「生」義大利麵、口感更為Q彈的「櫛瓜肉醬生義大利麵」，一律於6/9正式上市。屆時除了門市開賣，大家也可透過foodomo、Uber Eats、foodpanda三大外送服務平台點購，免出門也能吃。

星巴克：3大外送買一送一（截至6/8）

星巴克攜手3大外送平台推限時優惠。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
星巴克攜手3大外送平台推限時優惠。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克3大外送平台「好友分享優惠」截至6/8，活動期間於外送平台Uber Eats或foodpanda點購兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡，全日享買一送一；foodomo則有那堤咖啡、焦糖瑪奇朵咖啡的選項，購買兩杯同品項指定飲品，另一杯由星巴克招待。

延伸閱讀：

8大咖啡手搖「買1送1」6月防疫優惠！外送星巴克買1送1、珍煮丹買1+1杯

一日限定！麥當勞「9元」薯條、全家咖啡「買6送6」設鬧鐘在家搶

海底撈「199個人鍋」優惠訂法撇步！外帶外送在家爽嗑，鍋底主餐+飲品水果都有

星巴克 咖啡

相關新聞

不只外送買1送1！星巴克「全品項買2送1、星冰粽免費吃」預訂也適用

知名品牌星巴克因應三級疫情警戒祭出全新防疫版優惠，除了早前公佈的外送版「買一送一」，日前再推新促銷，包含配合端午節推出的「消費滿額300贈星冰粽」、「全品項買二送一」，防疫期間為減少店內停留時間，也統

「奎克咖啡」超佛3.3折起！連續14天買1送2，買咖啡再送冰滴拿鐵

咖啡絕對是居家辦公的必備飲品。先前因為疫情推出買1送1造成不少討論的「奎克咖啡」，6月祭出更狂「連續14天買1送2」活動，只要買咖啡想買1送1優惠外，再加贈「冰滴拿鐵」一份，不論會員或非會員皆有以上優惠喔。

85˚C可以跨店寄杯了！這5天「買3送3」還可轉贈好友

85˚C也可以跨店寄杯了！85Cafe APP將於6/1起推出跨店寄杯服務，超值優惠買10送3，還可享跨店取、轉贈好友，...

居家辦公來杯咖啡！ 5家「連鎖咖啡外帶外送5折起」 路易莎、丹堤、Cama統統都有

日前中央指揮中心正式宣佈延期全國第三級警戒至6月14日，也代表會有更多企業分流與居家辦公。不過即使在家工作，多數人仍需要咖啡提神，這回小編幫大家整理5家主流咖啡連鎖店的外帶外送優惠， 一起來瞧瞧吧！

星巴克「買一送一」外送版來了！在家爽喝咖啡到6月，車道門市也有

星巴克粉絲等到了！星巴克早前因應全台防疫升三級警戒，取消易引發群聚的實體門市行銷活動，並在禁止全台門市內用服務後，預告將開放更多外送好康。如今官方宣佈，正式結合三大外送平台推「好友分享優惠」，讓大家免

外送滿額「咖啡免費送」！ 「黑沃咖啡」買咖啡豆再請喝100元咖啡

目前全台有超過40家門市的人氣咖啡「黑沃咖啡」，日前因應COVID-19嚴峻，配合政府政策全面取消內用且改實聯制。而限定黑沃台北威秀店特地祭出「外送滿額」送美式咖啡兌換券一張、來店購買咖啡豆再免費招待100元價值單品咖啡一杯，喜歡咖啡的民眾快衝！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。