520咖啡小確幸！ 7-11限時3天「第3杯0元」、全家「大杯美式、拿鐵買1送1」

全國進入第三級警戒，超商業者為全民防疫加油，7-11各台門市及全家全台超過3800家店舖自即日起啟動「實聯制」作業。於5/20(今)起，7-11推出限時3天「守護健康 全民加油」，多款CITY系列人氣飲品同品項「第3杯0元」；全家於520一日限量開賣「經典大杯美式、拿鐵買1送1」優惠，快把握這一回防疫小確幸。

7-ELEVENOPEN POINT行動隨時取推出CITY系列指定飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-11結合OPEN POINT APP行動隨時取，推出「守護健康 全民加油」為防疫加油，即日起至5月22日，多款CITY系列人氣飲品「同品項第3杯0元」開賣，每位會員不限購買組數且無兌換期限，可選擇線上支付或實體門市皆可購買。

7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店今(5/20)日上午10時起於會員App「隨買跨店取」推出「經典大杯美式、拿鐵買1送1」優惠，自由互換冷熱，各限量90萬組，每位會員限購1組，兌換期限至6月15日止，同樣開放寄杯。

全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出各項限量飲品。圖／全家便利商店提供

全家便利商店App隨買跨店取。圖／全家便利商店提供

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