「TPASS慶週年 乘車金大放送」上網登錄！最高可獲15,000元
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全台各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，「TPASS 行政院通勤月票」使用狀況持續穩定成長，目前 TPASS 行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，經公路局統計，自通勤月票推出4/30止，全台累計已有約640.5萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，並累計有約4.70億人次使用通勤月票搭乘各類運具。
在加值購買通勤月票人次部分，4月份全台約有67.1萬人次加值購買 TPASS 通勤月票方案（包括基北北桃約52.4萬人次、中彰投苗約2.9萬人次、南高屏約8.3萬人次、桃竹竹苗約2.3萬人次、東部3縣市約0.9萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.2萬人次）。
在使用月票搭乘公共運輸人次部分，4月份全國約有5,054.9萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含臺鐵445.1萬人次（基北北桃生活圈235.0萬人次、中彰投苗生活圈52.3萬人次、南高屏生活圈84.9萬人次、桃竹竹苗生活圈60.2萬人次、東部3縣市9.3萬人次、雲嘉嘉生活圈3.4萬人次）、捷運（含輕軌）2,372.3萬人次（基北北桃生活圈2,062.1萬人次、中彰投苗生活圈100.5萬人次、南高屏生活圈204.3萬人次、桃竹竹苗生活圈5.4萬人次）、公車（含市區公車及公路客運）1,977.7萬人次（基北北桃生活圈1,758.7萬人次、中彰投苗生活圈68.7萬人次、南高屏生活圈88.1萬人次、桃竹竹苗生活圈30.2萬人次、東部3縣市23.1萬人次、雲嘉嘉生活圈9.0萬人次），以及其他運具（含公共自行車及渡輪）259.8萬人次（基北北桃生活圈177.5萬人次、中彰投苗生活圈13.1萬人次、南高屏生活圈55.7萬人次、桃竹竹苗生活圈12.2萬人次、雲嘉嘉生活圈1.3萬人次）。
為鼓勵民眾加入 TPASS 使用行列，交通部公路局辦理「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動，提供超過1,000個中獎機會，且最高可獲得15,000元 TPASS 乘車金，自活動開跑以來民眾反應熱烈，截至5/1中午已有2.3萬人完成登錄，歡迎持續購買 「TPASS 月票」並踴躍至活動專區（https://tpass.thb.gov.tw）登錄參加抽獎。
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