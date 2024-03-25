千萬得主是學生？城市科大校內超商「開出千萬特別獎」 校方提醒：同學們快點對發票

千萬得主是你嗎？今(25)日1、2月統一發票開獎，萊爾富開出一張中了1000萬的發票大獎，僅消費55元就抱走千萬，而此開出特別獎的門市「北投北武店」就位於台北城市科技大學內，城市科大急發文，邀同學們「快來對獎！」

幸運之神降臨學區！最新一期發票中獎號碼於今(25)日開獎，萊爾富「北投北武店」開出一張千萬特別獎，僅花55元購買一件熱狗和一串合勝小貢丸，成為1000萬幸運得主。由於該門市位在城市科大內，城市科大則在臉書發文提醒「同學們快點對發票，1000萬元喔！」