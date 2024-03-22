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酷航4/1起台北飛日韓大幅增班 快閃促銷單程機票2,388元起

欣傳媒／ 欣傳媒

新加坡航空集團旗下的低成本航空–酷航，於2012年首航，成長快速，至今已搭載超過8,200萬名乘客，航線覆蓋15個國家、72個目的地，5／13開航泰國蘇美島，6/5開航馬來西亞詩巫。

酷航擁有超過50架飛機機隊，包括以廣體客機著稱的波音787、單走道的A320系列，今年4月將引進第一架巴西航空工業公司（Embraer）E190-E2客機，E190-E2主要適合執行5小時內的中短程航班，可强化其對於東南亞非都會城市的連結度與覆蓋率。

目前酷航飛航台北–新加坡、台北–東京、台北–札幌、台北–首爾航線，每周台北航班中有16班飛日本，酷航銷售副總裁李榮新表示，台灣旅客出國旅遊熱旺，因此酷航增班，目前以日、韓航線最熱門，新加坡轉機旅客，前往泰國、峇里島者也很多，也不少利用前往澳洲，甚至歐洲希臘雅典、柏林。

E190-E2客機首航預計前往6個東南亞目的地：蘇美島、詩巫、關丹、合艾、喀比和美里。李榮新表示，疫後旅遊需求迅速上升，相信有了新機隊的加入，可吸引更多台灣旅客前往東南亞小眾、獨特的冒險目的地，酷航對2024年的展望相當樂觀，預估今年底，運能即可重回疫情前的榮景，未來將以同樣優惠的價格乘載旅客飛往更多目的地。

酷航飛航台北航班中有30班採用波音787飛機，有別於一般低成本航空，優勢為新穎、寬敞、安靜、舒適，致力在低成本航空領域樹立新的標準，酷航行銷總監葉琇瓊表示，酷航推出Brand 2.0計劃，為旅客提供具有性價比且可靈活組合的産品組合，包括酷航Plus豪華經濟艙、酷享寧靜區、更提供10公斤隨身行李等機上産品，讓旅客們可以個性化打造自己的飛行旅途，提供更好的旅行體驗。

酷航波音787飛機航班上，設有酷航Plus豪華經濟艙、酷享寧靜區，酷航Plus豪華經濟艙配備真皮座椅，擁有至少96公分腿部空間，56公分座椅寬度，20公分後傾範圍，並配有可調式頭枕，提供30公斤托運行李、2件(最多15公斤)隨身行李額度，以及30MB機上Wi-Fi流量和座椅充電插座、餐飲選擇，優先報到和優先登機權益；位於豪經艙後方的酷享寧靜區，謝絕未滿12歲孩童入座，提供乘客避免面臨孩童喧鬧。

酷航在2022年攜手全球最强IP品牌The Pokémon Company (TPC)推出飛翔皮卡丘計畫，打造專屬的寶可夢彩繪班機，引起討論熱潮。葉琇瓊指出，在台灣市場，酷航也在台北車站設計了一系列的戶外廣告，並在社群上藉由「新航酷小妹」、「搭酷航超期待」等平易近人、更接地氣的玩法與社群內容，希望更貼近消費者的心。

酷航近日促銷機票活動，售票期間即日起至3／25，台北－新加坡單程含稅2,388起，適用區間：2024/5/1-2025/3/29；台北－東京成田單程含稅 3,188起，台北－札幌單程含稅3,588起，適用區間：2024/8/20-2025/3/29；台北－首爾單程含稅 2,588起，適用區間：2024/8/21-2025/3/29。

酷航促銷機票活動

售票期間：2024／3／19的10：00至3／25

網址：https://www.flyscoot.com/zhtw

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300905

新加坡 東南亞 航空

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