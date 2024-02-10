過年走春別錯過！4大超商「全台特色門市」好逛又好拍

農曆春節走春拜年或闔家出遊，超商不僅是飲食、伴手禮的便利補給站，好買又好拍的特色門市更不能錯過，尤其是肖像主題店、韓國超夯拍貼機聯名店一定要逛！

●7-ELEVEN台北市榮鑫門市「超人力霸王主題店」

7-ELEVEN台北市榮鑫門市「超人力霸王主題店」。圖／7-ELEVEN提供

已有56年歷史的《超人力霸王》近年來成為小朋友界的新超級英雄，7-ELEVEN全台首間「超人力霸王主題店」以初代超人力霸王ULTRAMAN、超人力霸王迪卡TIGA、超人力霸王傑洛Zero為主要角色，並於柱面設計、天花板將歷代受歡迎影集經典橋段重現，外牆還有大面拍照區滿足打卡需求；周邊主題櫃位更用歷代超人胸甲為設計發想，限定門市販售MEA-042SP超人力霸王&Gurihiru系列超人力霸王閃耀迪卡（金色版）。

7-ELEVEN新北市長虹門市「布丁狗&喜拿主題店」。圖／7-ELEVEN提供

全台首間「7-ELEVEN X 布丁狗&大耳狗喜拿主題店」位在鶯歌長虹門市，距離鶯歌老街僅10分鐘車程，店外天花板有布丁狗、大耳狗喜拿迎賓，店內天花板則以兩個超人氣IP肖像的大頭燈箱作為主視覺，客席區以粉嫩色桌椅點綴；最醒目的莫過於獨立造型布丁狗外型櫃，滿滿的布丁狗娃娃讓粉絲可以買回家收藏，還有超多三麗鷗周邊商品。

7-ELEVEN新北市長虹門市「布丁狗&喜拿主題店」店內天花板以兩個超人氣IP肖像的大頭燈箱作為主視覺，客席區以粉嫩色桌椅點綴。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN新北市長虹門市「布丁狗&喜拿主題店」最醒目的莫過於獨立造型布丁狗外型櫃。圖／7-ELEVEN提供

●7-ELEVEN台中市敦富門市「LINE FRIENDS主題店」

7-ELEVEN台中市敦富門市「LINE FRIENDS主題店」。圖／7-ELEVEN提供

全台首家「7-ELEVEN｜LINE FRIENDS 主題店」，店鋪設計以熊大、兔兔、莎莉、熊美等LINE FRIENDS人氣明星的「日常生活系列」圖素設計，店外招牌上特別設置熊大及兔兔造型燈箱，更設置高超過300公分、寬700公分以上的超大型LINE FRIENDS打卡牆；休憩區抬頭就能看到熊大及兔兔的立體造型燈箱在天花板迎賓，店內還有周邊商品展示櫃。

7-ELEVEN台中市敦富門市「LINE FRIENDS主題店」，休憩區抬頭就能看到熊大及兔兔的立體造型燈箱。圖／7-ELEVEN提供

●7-ELEVEN高雄市重化門市「奇怪咖波主題店」

7-ELEVEN高雄市重化門市「奇怪咖波主題店」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN 攜手萌寵教主貓貓蟲咖波，開設南部首間「7-ELEVEN X 奇怪咖波主題店」，新圖素將咖波變身成為多樣化型態，門市內利用經典的黃、藍兩色妝點，客席區桌面、座椅都有不同的奇怪咖波大集合；主題店更將大型咖波搬來現場，咖波變身站長造型，陳列櫃裡頭放滿各式周邊商品，還有奇怪咖波滑鼠墊、咖波絨毛抱枕套、咖波小雞絨毛筆袋、咖波抱枕桌等限定商品。

7-ELEVEN高雄市重化門市「奇怪咖波主題店」，咖波變身站長造型，陳列櫃裡頭放滿各式周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店「新豐休息站店」

全家便利商店「新豐休息站店」店外有美人魚彩繪牆，讓民眾能打卡拍照。圖／全家便利商店提供

台61線第二座休息站—新豐休息站於去年開幕，運用高架橋下方的空間規劃，不僅有24小時營業的全家便利商店，還有許多新竹在地伴手禮店，包含傳承40年華品摃丸、遠近馳名的傻瓜肉粽、逾90年歷史的彭成珍餅舖；休息站也設置重機停車格、電動車充電樁、哺乳室等設施，還有「全家」品牌logo的彩色貨櫃牆與美人魚彩繪牆。

全家便利商店「新豐休息站店」特別設計「全家」品牌logo彩色貨櫃牆，讓民眾拍照打卡。圖／全家便利商店提供

●全家便利商店「田中新苗店」

全家便利商店「田中新苗店」店外的霜淇淋馬賽克牆到了夜晚會點燈，別有一番風味。圖／全家便利商店提供

想跟不會融化的Fami!ce霜淇淋合照嗎？全家便利商店「田中新苗店」有寬敞的停車空間，並在店外設置吸睛的霜淇淋馬賽克牆，到了夜晚還會點燈；店舖設計也別具巧思，除了外牆有繽紛的霜淇淋插畫外，店內也有象徵可口霜淇淋的波浪造型牆與可愛的霜淇淋造型吊燈，喜歡「全家」Fami!ce霜淇淋的粉絲一定要朝聖！​

全家便利商店「田中新苗店」店內休憩區使用可愛的霜淇淋吊燈。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「田中新苗店」店舖外牆以繽紛的霜淇淋牆點綴。圖／全家便利商店提供

●全家便利商店「台中一中街店」人生四格拍貼機聯名店

全家便利商店「台中一中街店」人生四格拍貼機聯名店。圖／全家便利商店提供 全家便利商店「台中一中街店」人生四格拍貼機聯名店，可體驗最正宗的韓式拍貼行程。圖／全家便利商店提供

走進台中最受年輕人及觀光客歡迎的一中街商圈，全家便利商店「台中一中街店」店內導入席捲韓國大街小巷的「人生四格」（인생네컷）正韓拍貼機，設置粉嫩化妝台方便補妝，並提供各種可愛頭飾和道具增添拍照樂趣；拍貼機提供多款可愛療癒主題邊框，更不定期與韓國偶像團體合作推出正版授權的限定聯名款邊框。

全家便利商店「台中一中街店」人生四格拍貼機聯名店，提供各種可愛頭飾和道具增添拍照樂趣。圖／全家便利商店提供

●全家便利商店「梓官蚵仔寮店」

全家便利商店「梓官蚵仔寮店」位於蚵仔寮漁港旁，店舖門口採用仿古的「藏仔寮」設計。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「梓官蚵仔寮店」位於蚵仔寮漁港旁，店舖門口採用仿古的「藏仔寮」設計，門旁更設有藏仔寮小知識，帶大家認識在地文化；店內休憩區除了有魚型裝飾，落地窗邊也使用魚網及魚型貼紙點綴，抬頭還可看到烏魚子造型的天花板頂燈，呈現當地漁業文化的特色。店外還有一整面的彩繪牆，繪製蚵仔寮的各項景點介紹。

●萊爾富北市迪化店「幾米主題3號店」

萊爾富「北市迪化店」以幾米《幸運遇見你》繪本為主軸設計，鄰近熱鬧的迪化商圈，好看又好拍。圖／萊爾富提供

萊爾富「北市迪化店」位在富有歷史遺跡、充滿懷舊氛圍的迪化商圈，店內以幾米《幸運遇見你》繪本為主軸，一入店即可看到大型仿生植栽花牆，還有可愛小女孩、小貓及月亮燈箱迎賓，天花板更設計為立體燈箱並融入星空元素。此外，萊爾富北市迪化店店內還設有與「米客邦」跨界合作，主打小米產品專櫃，以及攜手新光銀行設置台外幣雙向兌換機，提供美元、日圓、人民幣三種幣別的現鈔兌換服務。

萊爾富「北市迪化店」以幾米《幸運遇見你》繪本為主軸設計，一入店即可看到大型仿生植栽花牆，還有可愛小女孩、小貓及月亮燈箱迎賓。圖／萊爾富提供

●萊爾富「和平博屋瑪」

萊爾富「和平博屋瑪」位在台中市和平區的達觀部落內，是探訪秘境景點「巨人之手」必經的超商門市。圖／萊爾富提供

萊爾富「和平博屋瑪」位在台中市和平區的達觀部落內，集結自然地景與明媚風光，想前往秘境景點「巨人之手」，沿途必會經過萊爾富「和平博屋瑪」，可駐足休憩或採買飲食。位於台中雪山坑的失落秘境「巨人之手」，入口處有一座醒目可愛的石虎雕塑，還可散步前往長約2.6公里的「雪山坑環線步道」，就連知名國片《賽德克巴萊》都曾到此取景。

「雪山坑環線步道」擁有全台最大的山蘇林，周邊還有「巨人之手」與「櫸木四兄弟」等秘境打卡景點。圖／萊爾富提供

●OKmart「宜蘭中福門市」

OKmart「宜蘭中福門市」設置了1：1的重型機車模型盒，可拍照打卡留下獨特的紀念照。圖／OKmart提供

OKmart「宜蘭中福門市」設置了1：1的重型機車模型盒，讓重機迷也能華麗登場，拍照打卡留下獨特的紀念照。

●OKmart「高雄駁二藝術門市」

OKmart「高雄駁二藝術門市」。圖／OKmart提供

OKmart「高雄駁二藝術門市」為高雄駁二特區中的新型態門市，採用工業風設計，搭配外觀的懷舊磚牆，內部則以水泥牆面裝潢，呈現出復古的潮流感。