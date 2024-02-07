快訊

瘦肉精風波！家樂福、全聯預防性下架 帶這2物可退貨

業者罵翻天！組團赴陸旅遊招攬突喊卡 王國材：我已經知道要被罵

富豪領袖、威權的幽魂：智利前總統皮涅拉逝世

輪到你轉運！過年這樣玩IG濾鏡超派，有機會抽中萬元五星級飯店一泊二食券

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

即將迎接龍年，你安排好長達七天的春節假期要怎麼玩了嗎？每到農曆新年，大部分人不外乎是除夕吃年夜飯、走春拜拜迎財運、互相送紅包、麻將打通宵等例行公事，因此ReadyGo特別發起龍年限定『輪到你轉運』的IG濾鏡活動，邀請網友一同響應，把老掉牙的過年行程變逗趣，成為朋友間注目的焦點！參加活動還有機會抽中市值超過25,000元的礁溪寒沐酒店雙人1泊2食住宿券，龍年開春的好運氣ReadyGo龍吼力！

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

IG濾鏡翻玩龍年諧音梗，熟悉過年活動瞬間變新奇

為了呼應過年常見活動「吃年夜飯」、「發紅包」、「打麻將」、「走春拜拜」，ReadyGo設計出四款大玩龍年諧音梗的對聯濾鏡，像是適合牌桌上使用的『龍給我胡』、適合走訪廟宇祈求財運使用的『龍華富貴』、適合和朋友炫耀豐盛年夜飯使用的『龍賀呷不服來戰』等，方便大家遇到上述四種過年經典場景時，都能隨時拿起手機拍下有趣又值得紀念的一刻發IG限時動態，套用濾鏡並標註ReadyGo官方IG帳號@im_readygo，還有機會抱回萬元旅遊大獎！

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

龍年限定『玩IG濾鏡抽萬元住宿』活動

由ReadyGo精心策劃的IG濾鏡抽獎活動『輪到你轉運』，將從2月1日至2月14日在Instagram社群平台盛大展開，活動期間只要追蹤ReadyGo官方IG帳號@im_readygo，套用任一款指定濾鏡並發佈IG動態，即有機會抽中一房難求的「礁溪寒沐酒店雙人一泊二食住宿券」，獎項市值超過25,000元！且不限濾鏡使用次數，分享越多中獎機會越高，如此高CP值的抽獎活動非常適合過年期間呼朋引伴，一起動動手指試手氣，看誰會是這名幸運得主！

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

ReadyGo同步加碼FB特別活動『看文章抽餐券』

此外，ReadyGo同步加碼FB粉專活動，邀請大家閱讀指定文章《2024櫻花季｜浪漫櫻花季登場！不能錯過的「全台25個賞櫻景點」大集合》，從文章中找出正確通關密語，就有機會贏得市值近三千元的礁溪寒沐酒店雙人下午茶券，憑券還能同時享受五星級飯店的大眾湯、戶外泳池及健身房設施等奢華設施！上述活動詳情請參考ReadyGo官方FB粉專與官方IG帳號置頂貼文。

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

ReadyGo致力提供「隨手都是出門吃喝玩樂的理由」

ReadyGo透過短影音《RG特派員》旅遊短片、YT旅遊節目《特休就該這樣玩》、定期抽獎活動《RG同樂會》、旅遊懶人包文章等各種生動有趣的形式，分享最夯的旅遊話題，期待讓大家來ReadyGo隨手都能找到出門玩的理由！

圖 / ReadyGo
圖 / ReadyGo

備註：ReadyGo保有取消、修改、暫停本活動及最終解釋等權利，如活動期間因故有任何變更將不另作告知。

延伸閱讀>>一日遊懶人包｜【2024走春攻略】全台縣市過年一日遊推薦，想去哪就隨時出發

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

IG 礁溪 走春

延伸閱讀

狀態好就是能隨便拍隨便好看！舒淇「鏡子反射出賣真實體態」是真0濾鏡女神無誤

49歲舒淇揭素顏真面目 「真實身材」超震撼！

擄人躲礁溪旅館…警凌晨攻堅駁火10槍 嫌中2彈急救

網瘋傳濾鏡前後差異大！56歲玉女掌門人周慧敏認了修圖曝心聲

相關新聞

百貨商場過年天天熱鬧 吃喝玩樂備齊迎接人潮錢潮

迎接過年逛街玩樂人潮，百貨商場準備好了。新光三越北中南大店除了有龍年藝術空間展增加熱鬧年味，也分別有話題新櫃與快閃店進駐...

「HUNTER×HUNTER獵人」台中快閃店草悟廣場開跑了，8大打卡區+5大角色畫報牆1次看

「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」已登陸台中草悟廣場！八大打卡亮點1次看。還有「五大角色」拍照區包括小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力及西索，每個角色都有獨特風采，更有周邊商品1次買齊，絕對是「獵人迷」一定要去的快閃店！

7-ELEVEN春節好康不間斷 滿額現折、刮百萬點數 開工還有CITY飲品買2送2

7-ELEVEN春節期間優惠不間斷，從小年夜到開工，每日24小時優惠不間斷！

新年時尚大片免費拍！2024「華泰唐人街」迎新春 必拍「1.7公里燈籠海、中美混搭風車庫」 還有3日限定「雙龍踩街大遊行」

2024新春最強造景！桃園「華泰名品城」為迎農曆新年，特地打造「2024華泰唐人街」，燈籠海、聚寶發財樹、中式霓虹招牌等喜慶裝置增添了超濃厚的過年氛圍，初一到初三還有「雙龍踩街...

迎過年逛街人潮 大江購物中心首波改裝陣容2月1日見客

疫後消費者回歸實體通路，享受逛街、美食、娛樂等實感樂趣。也愈來愈多網購出發的品牌，為擴大顧客體驗感，紛紛在實體通路展店。...

「我不是胖虎」新春快閃店誠品開幕了！7大打卡點＋80款限定週邊一定要收藏

「我不是胖虎」的粉絲們看過來！別錯過這場新春《幸福年華-豐虎狂歡》快閃店，即日起至3/17光臨誠品武昌2樓，一起探索七大有趣打卡點，還有嶄新的「神瑞龍虎門神」、歡樂的「幸運龍珠台」等一起陪讀者過新年，不僅如此，快閃店更推出80款全新周邊商品，從金龍迎春地墊到錢財歡樂門簾統統有，消費還有大扭蛋活動，一起擁抱2024年好運吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。