輪到你轉運！過年這樣玩IG濾鏡超派，有機會抽中萬元五星級飯店一泊二食券

即將迎接龍年，你安排好長達七天的春節假期要怎麼玩了嗎？每到農曆新年，大部分人不外乎是除夕吃年夜飯、走春拜拜迎財運、互相送紅包、麻將打通宵等例行公事，因此ReadyGo特別發起龍年限定『輪到你轉運』的IG濾鏡活動，邀請網友一同響應，把老掉牙的過年行程變逗趣，成為朋友間注目的焦點！參加活動還有機會抽中市值超過25,000元的礁溪寒沐酒店雙人1泊2食住宿券，龍年開春的好運氣ReadyGo龍吼力！

圖 / ReadyGo

IG濾鏡翻玩龍年諧音梗，熟悉過年活動瞬間變新奇

為了呼應過年常見活動「吃年夜飯」、「發紅包」、「打麻將」、「走春拜拜」，ReadyGo設計出四款大玩龍年諧音梗的對聯濾鏡，像是適合牌桌上使用的『龍給我胡』、適合走訪廟宇祈求財運使用的『龍華富貴』、適合和朋友炫耀豐盛年夜飯使用的『龍賀呷不服來戰』等，方便大家遇到上述四種過年經典場景時，都能隨時拿起手機拍下有趣又值得紀念的一刻發IG限時動態，套用濾鏡並標註ReadyGo官方IG帳號@im_readygo，還有機會抱回萬元旅遊大獎！

圖 / ReadyGo

龍年限定『玩IG濾鏡抽萬元住宿』活動

由ReadyGo精心策劃的IG濾鏡抽獎活動『輪到你轉運』，將從2月1日至2月14日在Instagram社群平台盛大展開，活動期間只要追蹤ReadyGo官方IG帳號@im_readygo，套用任一款指定濾鏡並發佈IG動態，即有機會抽中一房難求的「礁溪寒沐酒店雙人一泊二食住宿券」，獎項市值超過25,000元！且不限濾鏡使用次數，分享越多中獎機會越高，如此高CP值的抽獎活動非常適合過年期間呼朋引伴，一起動動手指試手氣，看誰會是這名幸運得主！

圖 / ReadyGo

ReadyGo同步加碼FB特別活動『看文章抽餐券』

此外，ReadyGo同步加碼FB粉專活動，邀請大家閱讀指定文章《2024櫻花季｜浪漫櫻花季登場！不能錯過的「全台25個賞櫻景點」大集合》，從文章中找出正確通關密語，就有機會贏得市值近三千元的礁溪寒沐酒店雙人下午茶券，憑券還能同時享受五星級飯店的大眾湯、戶外泳池及健身房設施等奢華設施！上述活動詳情請參考ReadyGo官方FB粉專與官方IG帳號置頂貼文。

圖 / ReadyGo

ReadyGo致力提供「隨手都是出門吃喝玩樂的理由」

ReadyGo透過短影音《RG特派員》旅遊短片、YT旅遊節目《特休就該這樣玩》、定期抽獎活動《RG同樂會》、旅遊懶人包文章等各種生動有趣的形式，分享最夯的旅遊話題，期待讓大家來ReadyGo隨手都能找到出門玩的理由！

圖 / ReadyGo

備註：ReadyGo保有取消、修改、暫停本活動及最終解釋等權利，如活動期間因故有任何變更將不另作告知。

延伸閱讀>>一日遊懶人包｜【2024走春攻略】全台縣市過年一日遊推薦，想去哪就隨時出發

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」