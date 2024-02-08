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新年拼手氣！全台量販、超市初一福袋開賣時間、好康內容搶先看

聯合新聞網／ 記者黃筱晴／即時報導
圖／記者黃筱晴攝影、全聯福利中心提供
圖／記者黃筱晴攝影、全聯福利中心提供

大年初一最重要的走春行程之一，肯定是到各大量販、超市排隊買福袋拼手氣，快筆記開賣時間，全家分工合作增加中獎機會！

全聯福利中心/大潤發

全聯龍年福袋總獎額將創下歷年新高，頭獎祭出Tesla、Volvo 4台豪華電動名車，初一線上線下開賣。圖／全聯福利中心提供
全聯龍年福袋總獎額將創下歷年新高，頭獎祭出Tesla、Volvo 4台豪華電動名車，初一線上線下開賣。圖／全聯福利中心提供

全聯攜手大潤發推出福袋、福箱、福鍋3種型式，總數超過17萬個。圖／全聯福利中心提供
全聯攜手大潤發推出福袋、福箱、福鍋3種型式，總數超過17萬個。圖／全聯福利中心提供

全聯今年共推出300元福袋、900元/3,000元福箱，以及1,800元福鍋3種型式，依照金額內含最多10組抽獎序號，祭出Tesla Model X、Volvo XC40 Recharge共4台豪華電動車大獎，頭獎金額史上最高，還有gogoro VIVA XL、以及挪威奮進號自由行3日、中華航空日本東京來回機票等好禮，總獎額超過1,400萬，總數超過17萬個，總計發行34萬組抽獎序號。除了全台全聯及大潤發門市大年初一準時9點開搶，不想出門排隊的民眾，大年初一10點還可以直接打開全聯小時達APP下單超實用福鍋，直接幫你送到家。

全聯於除夕當天只營業至17:00，初一至初三營業至21:00，初四營業至17:00，初五開始恢復正常營業；大潤發則是只有在除夕當天營業至17:00，大年初一後即恢復正常營業。各店營業時間可能受其他因素彈性調整，依門市現場公告為準。

龍年限定福利熊龍年生肖福袋，售價300元，含1次抽獎機會。記者黃筱晴／攝影
龍年限定福利熊龍年生肖福袋，售價300元，含1次抽獎機會。記者黃筱晴／攝影
德國雙人多功能微電腦電子鍋2L福鍋組，售價1,800元，除了實體門市，大年初一上午10點於小時達線上也可以訂購。記者黃筱晴／攝影
德國雙人多功能微電腦電子鍋2L福鍋組，售價1,800元，除了實體門市，大年初一上午10點於小時達線上也可以訂購。記者黃筱晴／攝影
Discovery四輪摺疊收納購物車與Discovery 26吋多功能露營行李箱2款福箱組，野餐、露營、旅行咖必入手。記者黃筱晴／攝影
Discovery四輪摺疊收納購物車與Discovery 26吋多功能露營行李箱2款福箱組，野餐、露營、旅行咖必入手。記者黃筱晴／攝影

家樂福

家樂福龍年福袋每袋198元，開袋即得總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭等實用商品，並內附刮刮卡1張。記者黃筱晴／攝影
家樂福龍年福袋每袋198元，開袋即得總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭等實用商品，並內附刮刮卡1張。記者黃筱晴／攝影

「2024福氣龍來」福袋，每袋198元，除了開袋即得總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，並內附刮刮卡1張，1卡2種玩法，刮開卡號可直接對獎，上網登錄抽獎序號還有機會抽中價值近30萬全台環島、跳島住1年，以及羅馬、米蘭雙人行大獎。

大年初一10點於全台量販/超市分店開賣，全台限量12,000份，量販店預計每店100份，超市店預計10～30份。家樂福全台門市除夕當天營業至17:00（家速配營業至14:00），初一10:00開始營業（家速配14:00起營業），初二後即恢復正常營業。

另外，家樂福也將於開工日推出獨家IP授權「艾絲樂小兔美妝開工福袋」，每份售價399元，內有9樣知名品牌美妝保養品，總價值超過1,680元，內附刮刮卡還有機會刮中虹夕諾雅谷關酒店住宿券。2月15日中午12:30在全台家樂福量販/超市店開賣，全台限量5,000份，量販店約30～50份，超市店約8份。

家樂福今年首推新年、開工雙福袋，袋內商品就很超值，內附刮刮卡還有機會抽驚喜大獎。記者黃筱晴／攝影
家樂福今年首推新年、開工雙福袋，袋內商品就很超值，內附刮刮卡還有機會抽驚喜大獎。記者黃筱晴／攝影

愛買量販

愛買量販好運龍來龍年刮刮卡，超狂30台iPhone 15系列大放送。圖／愛買量販提供
愛買量販好運龍來龍年刮刮卡，超狂30台iPhone 15系列大放送。圖／愛買量販提供

今年同樣以刮刮卡形式讓民眾新年拼手氣刮好禮，即日起至2024年2年15日開賣張張有獎的「龍年刮刮卡」，每張只要100元，限量7萬張，提供共30台iPhone 15全系列大獎，使用HAPPYGO PAY購買龍年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點，單筆購買5張以上，登錄發票再抽iPad、愛買提貨券5,000元、大同電鍋等好禮。除夕當天全台分店營業至18:00；初一至初五全台分店營業時間皆有微調，初六起各店恢復正常營業時間。

Mia C’bon

Ｍia C’bon新春開運福袋，售價599元，2月10日大年初一上午11:30在全台23家Ｍia C’bon開賣。記者黃筱晴／攝影
Ｍia C’bon新春開運福袋，售價599元，2月10日大年初一上午11:30在全台23家Ｍia C’bon開賣。記者黃筱晴／攝影

新春開運福袋售價599元，內附6款進口商品，包含一蘭拉麵直麵（5入盒裝）、三光米財源廣進米、日清芥籽油、伊藤先生夾心餅乾福岡草莓口味、LAFOOCO腰果蜂蜜風味、Perrier汽泡礦泉水，每袋總價值1,500元以上，全台限量1,500袋，2月10日大年初一上午11:30在全台23家Mia C’bon開賣。社區分店除夕營業至17:00，初一10:00開始營業，初二後即恢復正常營業；百貨店則依照所屬各百貨公司公告為準。

city’super

city’super龍年福袋初一於全台8家門市現貨限量開賣，每袋500元。圖／city’super提供
city’super龍年福袋初一於全台8家門市現貨限量開賣，每袋500元。圖／city’super提供

新春龍年福袋每袋500元，共有6款組合，每款均有5樣商品，內容包含經典異國零食、飲料、進口油品、調味料等食材，另外再加碼抽市值1,680元的Le Creuset迷你烤盅、市值480元日本京瓷KYOCERA陶瓷削皮刀，以及city’super 500元超市抵用券、品牌環保購物袋等，等於有機會得到從600元至3,500元價值不等福袋內容物。city'super全台8店春節營業時間依照所屬各百貨公司公告為準。

大潤發 家樂福 環島 福袋 餅乾

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