春節只想慵懶的閱讀 書店職人推薦的治癒系書單

春節假期你選擇怎麼過？大吃大喝只會讓體重增加徒增煩惱，國內旅行住宿費也翻了好幾倍，對有閱讀習慣的人來說，平日工作總讓閱讀時間零碎，不妨趁著過年連假，舒服的在家好好閱讀，也是充電的一種方式。至於要看什麼書？今年一月由千位職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」可以是春節書單的不錯選擇。

「誠品閱讀職人大賞」

「年度最期待作家」：李惠貞《大人只知道部分的世界》

李惠貞《大人只知道部分的世界》，誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」。圖／誠品提供

得獎理由：李惠貞站在孩子角度為其發聲的作品《大人只知道部分的世界》，直白道出「每個大人也只活過一種人生」、「任何觀點都只代表部分的世界」，一秒解鎖年輕人的焦慮，讓書店職人說到：「這麼誠實的大人我還是第一次見到！」

「年度新人」：謝知橋《生來憂傷》

謝知橋《生來憂傷》，誠品閱讀職人大賞「年度新人」。圖／誠品提供

得獎理由：PTT詩版名人謝知橋以幽默詩句反轉感傷的負面印象，集結逾80首經典代表和全新詩作的首本出版《生來憂傷》，書店職人形容：「謝知橋擅長以諧音及雙關搭建一座橋，到橋的另一頭回望，才赫然發現剛剛走過的是生命的憂傷。」

「書店職人最想賣」：《從前從前，有間古書店》

奧利佛．達克賽爾《從前從前，有間古書店》，誠品閱讀職人大賞「書店職人最想賣」。圖／誠品提供

得獎理由：突破想像的百年書店奇聞軼事，在這間百年書店工作的作者奧利佛．達克賽爾不僅揭露古籍珍本交易秘辛，更集結百年間的奇人異事，像是住在地下室的惡魔、怪人訪客等引人入勝的題材，搭配作者詼諧筆調，皆讓誠品書店職人感同身受、直呼有趣「更感謝有這本書激發讀者對於書店的好奇與喜愛」。

「最想說服爸媽買」：《想哭就哭成一座噴水池》

諾耶蜜．沃拉《想哭就哭成一座噴水池》，誠品閱讀職人大賞「最想說服爸媽買」。圖／誠品提供

得獎理由：情緒引導繪本《想哭就哭成一座噴水池》，陪伴大人小孩學習藉由另類視角，把悲傷情緒變得更有意義。作者諾耶蜜．沃拉藉由最有創意的方式捍衛哭泣正義，因為悲傷與快樂同樣值得正視，趣味的內容不僅能有效轉換情緒，更能帶領孩子發揮想像力，書店職人讚賞：「是本大人小孩都必看的繪本佳作。」

誠品松菸新篇章 接棒24小時書店的全新閱讀風景

誠品松菸店接棒成為誠品24小時書店。圖／誠品提供

想趁春節假期，親自走訪書店好好挑幾本書，今年全新接棒誠品24小時書店的誠品松菸店值得一訪。長達100米大面積落地窗景串連書區、兒童書店、café共逾200席座位，還有可俯瞰廣場的大型露天陽台，全天候款待來自各地的讀者旅人。3樓書店裡的咖啡館「eslite café」還有隱藏版宵夜，全日提供招牌松露蛋沙拉三明治、牛肉雙味起士漢堡、明太子龍蝦細扁麵等三餐美食。

全台最迷你 嘉義「誠品書店新港培桂堂限定店」

誠品於2024年新春在嘉義縣定古蹟，也是「雲門舞集」創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁開展全台最迷你的誠品書店，開幕季同步推出「小王子特展」。圖／摘自新港文教基金會臉書

誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟，亦是「雲門舞集」創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁開展全台最迷你的誠品書店。近10坪空間匯聚文學、藝術人文、地方創生、歷史與風俗信仰、飲食生活、自然、行旅等主題選書，以及培桂堂文創設計、新港在地特產等，展現台灣在地風貌。開幕季同步推出「小王子特展」。