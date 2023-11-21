黑五優惠搶一波！ 好市多Day2超值必買推薦、家樂福麝香葡萄買2送1、超商咖啡買2送2

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」開跑，各家業者也同步祭出好康競爭，好市多除了首日登場超過300多款折價商品，黑五Day2再新增共計多達400項優惠；家樂福跟上黑五，猛推家電最低6.8折；7-ELEVEN、OKmart特推咖啡優惠；萊爾富多款指定5折商品也同步加入黑五戰局。

好市多黑五購物週。記者黃筱晴／攝影

●好市多

好市多黑色購物週第2天矚目優惠商品。圖／台灣好市多提供

好市多黑色購物節11/20起登場，活動為期7天，21日Day2持續釋出多款超值必買商品，像是一克拉圓形鑽石項鍊，原價41999元，黑五價格省6300元；LG 75吋4K AI語音物聯網電視，省1萬3,000元；Sharp夏普12公升自動除菌離子 空氣清淨除濕機，原價11999元，黑五價格省2400元。

好市多黑色購物週第2天主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

小家電類較值得關注的有Dyson戴森二合一涼暖風扇，省1000元；Dyson戴森吹風機省1000元；以及黑鑽會員獨享的Samsonite行李箱三件組(22吋+27吋+31吋)，省2000元！

黑五活動期間全台門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，也會於每天下午5點在台灣好市多FB和IG粉絲專頁、下午6點好市多APP公佈隔天優惠商品，值得消費者們持續關注。

●家樂福

家樂福黑色星期五限時低價夯品。圖／家樂福提供

家樂福跟進打出「黑五」優惠，家電最低6.8折，小家電最低3.3折，線上購物最高回饋33%購物金。折扣商品如LG雙頻雙門冰箱只要23,999元；夏普60吋聯網UHD液晶顯示器19,900元；東元洗衣機9,490元；廚房特福香不鏽鋼湯鍋只要花799元就能帶走。

家樂福超夯日本麝香葡萄。圖／家樂福提供

網友們更在家樂福FB社團上分享，考慮趁黑五入手3M輕柔四季被，優惠3,490元；準備入手DM上的24cm陶瓷不沾鍋，特價199元。生鮮食材方面，網友更大推近期在社群刮起炫風的日本長野縣麝香綠葡萄祭出買2送1特價。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自11/22至11/26, 一連5天推出「黑五購物節」超殺優惠，精選超過10款人氣日用品，指定品項皆買1送1，指定優惠品項包括：「白蘭小蒼蘭洗衣精補充包」、「KAFEN卡氛極致旅行組」、「義大利Florinda香氛皂」及「韓國Milk Baobab香氛潔淨沐浴乳1000ml」等；還有CITY指定飲品加碼優惠，CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送1。

●OKmart

圖／OKmart提供

黑色星期五11/24當天，OKmart推出「OKCAFE好咖日」，消費者至全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵或大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送2，不限組數，可寄杯。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至12/12推出多項商品優惠最低5折起，除了有樂法聯名商品「日式綠茶」、「錫蘭紅茶」買1送1，還有指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元。

更看好冬季甜蜜商機，同一期間，推出Hi Café大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，不可寄杯。

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