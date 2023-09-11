佛法也能很時尚！ 全球唯一佛教主題電音派對 「醒醒音樂節」以三D科技打造視聽饗宴

佛法也可以很時尚很新潮！「醒醒音樂節」是目前全球唯一的佛教主題電子音樂派對，結合時下青年們的主流文化，為佛法增添藝術創作，增廣了佛法傳播管道，開啟更多的可能性，以時尚、音樂、電子、藝術為活動的四大主題核心，邀請全球知名樂團，DJ、歌手，打造前所未有的視聽盛宴。整場演出以佛陀初轉法輪—四聖諦基礎分為四個篇章，用不同風格演出讓人了解佛陀智慧的美妙10/7(六)~10/8（日）分兩日舉辦，場地位於信義區新光三越百貨A11館六樓的Legacy Max (信義劇場)，全場可容納近2000人，分為單日、雙日兩種票券，即日起開始網路售票。

醒醒音樂節主視覺；圖片／醒醒音樂節提供

「醒醒音樂節」創辦人燁子，同時也是聲樂藝術家，他表示：「如果說輪迴是一場夢，醒醒音樂節就是這夢中的夢，而這個夢需要靠大家共同完成。你可以將醒醒音樂節定義為是一個電子音樂節或一場演出活動。但醒醒音樂節的存在只有一個目的，就是用非傳統的型態弘揚佛法。」

醒醒音樂節邀請達摩樂隊演出；圖片／醒醒音樂節提供

整個活動就像是建造一座藝術化可移動的寺廟，用電子科技重塑人們心中的佛像，將佛經譜寫了音樂，法師和仁波切現場轉動法輪。活動企圖打破傳統對宗教的刻板印象，創造一個身心靈放鬆的盛會，嘗試用極具挑戰性的演出形式，來傳播佛法。將以佛陀初轉法輪-四聖諦為根，來延伸出這場包含了國際知名藝人帶來的死亡金屬，EDM電音、VJ和傳統西藏歌唱藝術。

醒醒音樂節邀請最有影響力的佛教導師之一宗薩蔣揚欽哲仁波切擔任嘉賓；圖片／醒醒音樂節提供

除此之外，知名演唱會製作風林火山VJ視覺團隊，特別為醒醒創作以佛陀、佛法為主題3D科幻影像內容，以上皆為全球首演。活動更邀請當代最有影響力的佛教導師之一宗薩蔣揚欽哲仁波切擔任嘉賓。

佛法即是生活，生活即是佛法。就像宗薩蔣揚欽哲仁波切曾經說的，如果一家咖啡店可以讓你憶念起無常、苦和無我，這家咖啡店就是寺廟。

醒醒音樂節邀請千萬網紅靈性歌者Tinna演出；圖片／醒醒音樂節提供

作家唐墨的文章中曾提到：如果你是喜歡電子音樂的人，佛陀就會用電子音樂宣說法音。但其實佛陀沒有改變祂說法的聲音，只是因為你喜歡電子音樂，祂一開口，就被你聽成了電子音樂。《佛以一音演說法，眾生隨類各得解。》聽電音的人一定會去電音的極樂淨土，聽搖滾的就會去搖滾的極樂淨土。所有的音樂藝術都是為了悅樂眾生而存在，做音樂就等於是在供養諸佛眾生。凡夫的耳根只能聽見鳥叫蟲鳴，覺悟者會在鳥叫蟲鳴裡聽見佛法，眾生又何必執著於表象呢？

醒醒音樂節邀請西藏美聲葛莎雀吉演出；圖片／醒醒音樂節提供

醒醒音樂節希望通過音樂以及後續的體驗互動，可以掀起年輕人追隨佛陀和佛法的熱潮，打破他們對佛教既有的傳統和古板印象，讓成為佛陀的追隨者是一件很酷的事情，讓體驗佛法的過程就像跟朋友一起去酒吧，喝咖啡一樣簡單自然。

醒醒音樂節邀請國際DJ Kenny Musik演出；圖片／醒醒音樂節提供

佛法也可以很時尚很新潮，本活動意在打破思維上的限制，未來還會有一些像酒禪，樂禪、辣妹禪等等，完全超乎你想像的體驗。希望通過多角度、多維度的體驗和練習，打破各種標籤和思維的限制。辣妹只是無數眾生相中的一種，本身沒有好壞對錯，真正讓我們受苦的是對於某種人或物的執著。如果我們能夠認出這些情緒、狀態並保持覺察和覺知，離苦得樂便不再是一句遙不可及的話。

===================撰文／方雯玲

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