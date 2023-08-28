強強聯手！昇恆昌28週年慶8月29日開跑 「史努比限定禮」可愛出擊

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫後旅遊潮及消費回溫，「昇恆昌」宣布28週年慶系列活動熱烈展開，為刺激買氣推升再添高峰，自8/29上午10點起，「昇恆昌免稅購物網」及「昇恆昌宅配網」週年慶開跑，聯手經典巨萌療癒系偶像「史努比 SNOOPY」，推出週年慶方案：昇恆昌免稅購物網及昇恆昌宅配網全站商品9折起 + 每滿8,000折800無上限，相當於20%無上限現金折扣，且滿額再送 SNOOPY 限定禮多件組。

▲昇恆昌電商週年慶推薦香氛商品。 圖：昇恆昌免稅商店／提供

不僅如此，為滿足不同消費族群的需求，兩個網站將各自再加碼釋出期間限定的快閃好康：昇恆昌免稅購物網每週二加碼送800元購物金；昇恆昌宅配網 LINE Pay 滿額就送 LINE 點數，還有刮刮樂抽點數等，優惠一波接一波。昇恆昌更預告將舉辦 SNOOPY 見面會，號召所有迷戀 SNOOPY 的粉絲們在9/2親臨內湖旗艦店，與 SNOOPY 共度萌萌的午後時光。

▲昇恆昌電商週年慶推薦保養品類商品。 圖：昇恆昌免稅商店／提供

同時，本次活動更邀請女星郭書瑤擔綱週年慶大使。平時就熱衷於電商購物的郭書瑤，一看到滿額送的 SNOOPY 限定禮就愛不釋手，直呼「質感太好了吧」、「超可愛」，一個人的小窩沒有廚房，正好用上超實用的 SNOOPY 快煮鍋，總共高達10件組的 SNOOPY 限定禮相當彭湃；在看到周年慶優惠後，瑤瑤表示：「我算過了，免稅ｘ週年慶ｘ早鳥最優惠，沒有比昇恆昌還『殺』的了！」

▲昇恆昌電商週年慶推薦精品類商品。 圖：昇恆昌免稅商店／提供

《昇恆昌免稅購物網》

8/29-11/3推出週年慶活動，9/15前還有早鳥限定的超殺優惠，讓旅客盡情施展「週年慶消費放大術」，徹底放大自己的每一分錢，一享免稅優惠、二享免稅品再折扣、三享滿千折百，熱愛海外旅遊的朋友們，不要錯過這個機會！週年慶早鳥方案如下：

★ 全站享VIP折扣9折、部分商品95折

★ 折扣後滿8,000再折800無上限

★ 每週二加碼送800元購物金

★ 滿額加贈禮：滿12,000就送SNOOPY全套10件禮 (提袋、餐具組、泡麵碗、旅行組)，滿3,000送 SNOOPY 餐具組，滿8,000送 SNOOPY 泡麵碗，滿12,000送旅行組

★ 機場提貨送 SNOOPY 限定版提袋

《昇恆昌宅配網》

8/29-10/2推出週年慶活動，讓會員們在家中即可逛遍上百個品牌、上千件商品，也有機會憑機票解鎖品牌免稅品，並享有宅配到府的服務。週年慶方案如下：

★ 全站精品5折起

★ 全站美妝特價7折起

★ 週年慶必買專櫃品，享市價5折起

★ 首週享 VIP 折扣9折、部分商品95折，折扣後滿8,000再折800無上限

★ 限時 LINE Pay 支付送50點，消費滿8,000再送200點，LINE 友刮刮樂抽1,000點

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