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2023汐止區仲夏夜音樂派對登場 精彩學生團體7／22下午熱情開場

聯合新聞網／ 台北訊
汐止區樟樹國小原住民舞蹈團照片。 圖／汐止區公所提供
汐止區樟樹國小原住民舞蹈團照片。 圖／汐止區公所提供

汐止區公所主辦2023汐止區仲夏夜音樂派對將於112年7月22日(星期六)下午5時40分在汐止區行政中心前廣場熱鬧登場！

活動當天將由汐止區學生熱情開場演出，展現青春活力，為活動揭開序幕，緊接著為知名民歌手及台語歌手輪番演唱，曲目從四年級、五年級所熟悉的民歌到現代流行台語歌，帶領大家「回憶過去，穿梭時空」，在熱情盛夏享受音樂饗宴。

汐止區金龍國小弦樂團。圖／汐止區公所提供
汐止區金龍國小弦樂團。圖／汐止區公所提供

區公所為打造在地音樂盛會，共創團結力量。表演節目一路從校園延伸到汐止行政大樓前廣場，特別安排5間學校、8個學生團體熱力演出，每組來演出的學生團體表演經歷皆十分豐富！擔任開場演出的樟樹國小原住民舞蹈團曾遠赴日本及北京進行文化交流；金龍國小弦樂團、秀峰國小國樂團、汐止國小國樂團、崇德國小國樂團皆在學生音樂比賽獲佳績。

另邀請到汐止唯一一所擁有國中及國小弦樂團的學校，青山國中小弦樂團；且將踩街藝術教育推廣到汐止區各校的青山國中小森巴鼓隊，以及成立超過20餘年的汐止國小弦樂團！帶來精彩演出的學生團體，學校老師們皆一步一腳印帶領著孩子們在音樂的世界中發展！各團使出渾身解術，演出內容精采可期，活力青春秀將在星期六下午熱情開場！

汐止區青山國中小森巴鼓隊照片。 圖／汐止青山國中小提供
汐止區青山國中小森巴鼓隊照片。 圖／汐止青山國中小提供

除了學校社團更邀請知名歌手演出，歌唱比賽冠軍台語歌手-唐儷、台語情歌王子-鄔兆邦、玉女唱將-于台煙及民歌界溫柔男神-李明德，精彩可期，不容錯過！此次活動免費入場，詳細資訊請鎖定汐止區公所粉絲專頁「汐止區公所-水返腳大小事」，一場難忘精彩的仲夏夜音樂派對不容錯過！

汐止區公所粉專：https://www.facebook.com/Xizhiworld/

派對 北京 踩街 德國

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