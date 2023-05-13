2023韓國文化觀光大展必追！小S站台．SJ厲旭開唱．華山園區瘋韓流

韓流粉、韓劇迷、想要飛韓國旅遊的朋友，這個周末不要錯過到台北華山文創園區逛逛走走！韓國觀光公社以【飛向韓國心發現】為主題，於5/12-14在華山1914文化創意產業園區舉辦「韓國文化觀光大展」，開幕邀請小S擔任嘉賓，Super Junior厲旭舉辦見面會，上演視聽覺藝術享受的CHEF廚師秀，詹姆士教大家「烤韓牛」、知名部落客Gina分享韓國旅遊攻略，免費入場，在展區內完成關卡集章，還有機會得到獎品，及有航空公司推出抽機票的活動！

韓國觀光公社在華山1914文化創意產業園區舉辦「韓國文化觀光大展」，開幕邀請小S擔任嘉賓；圖片／欣傳媒

韓國觀光公社室長李永根、駐台北韓國代表李殷鎬、韓國觀光公社台北支社社長李長儀等蒞臨開幕記者會，日前為韓國觀光公社拍攝Vlog的小S也出席開幕活動，小S發揮「國際巨星」魅力，生動的介紹韓國好吃好玩景點，引爆話題，在記者會中，她再次推薦私房景點：江南咖啡廳，因為那裡的男生都帥到不行！

Super Junior厲旭舉辦見面會；圖片／韓國觀光公社提供

「韓國文化觀光大展」由含有精彩舞台與多種文化及觀光相關體驗的西1館、重現韓流場面並提供多樣韓國行程的西5館、還有擁有K-Shopping區的西2館等三大場館組成，備有準備豐富多樣的K-Culture活動，讓大家這個周末不用飛韓國，就可以玩的開心、買的開心！

舞力全開的LUNAREX；圖片／韓國觀光公社提供

本次活動的西一館舞台區，將有多組台韓藝人、表演團體、旅遊講座等接力進行，包括「數到65，與厲旭一起愛上韓國」明星見面會(座位有限，採事前報名，詳細辦法請關注韓國觀光公社台北支社FB粉絲專頁)、想學美味韓食就要”姆士流”詹姆士教大家「烤牛肉」、知名部落客Gina分享韓國旅遊攻略、視聽覺藝術享受的CHEF廚師秀，還有舞力全開的LUNAREX，希望透過連續三天的「韓流襲捲」，帶給大家絕無僅有的舞台饗宴。

想要到韓國旅遊，可以在展攤得到豐富資訊；圖片／欣傳媒

除了舞台區滿滿的K-POP之外，西一館和西五館內還有很多與K-Culture有關的體驗活動延伸，從地方機場到觀光重點城市；從郵輪觀光、自駕觀光、到自行車觀光；從青瓦臺區域觀光路線10選、韓劇景點、公演觀光到四季慶典；從傳統文化、海女體驗、到新創旅遊企業等；還有1330和美食相關活動等，每個攤位的體驗都可以讓台灣民眾發現韓國旅遊的魅力和樂趣。

參展的旅行社、航空公司推出優惠活動；圖片／欣傳媒

針對想為自己找到最適合的韓國旅遊行程的朋友，本次西五館也特別與雄獅、KKday 11家旅行社、大韓、韓亞、濟州、真航空、德威、釜山、酷航7間航空公司輪番上陣，共同推廣韓國旅遊商品及機票，不但有航空公司將舉辦抽機票等特別互動活動，現場下訂還有精美的下單禮可以拿！

特別設置韓流VR體驗；圖片／欣傳媒

此外，西二館還特別邀請到兩餐、LG生活健康、Kmarket、SHOONG BEAUTY LAB、正官庄等5家特色韓國企業前來參展，從吃的保養品到用的保養品；從K-FOOD到K-BEAUTY；就是要讓前來文化觀光大展的朋友們可以感受到全方面的韓國！

舞台時刻表；圖片／韓國觀光公社提供

本次韓國文化觀光大展免費入場，在展區內完成2項關卡、集完5個闖關章，即可獲得遊玩「超級轉轉盤」的機會，獎項包含兩餐年糕試吃券、韓國地方政府、韓國企業提供之特色好禮、以及韓國觀光公社精心製作的禮品，人人有獎！每日早鳥完成任務還加贈創意氣球拍貼機體驗，讓你一手掌握珍貴記憶 (每日數量有限，贈完為止)，詳細活動內容敬請參考活動網站。

2023韓國文化觀光大展

日期：2023年5月12日～5月14日

地點：台北市中正區華山1914文創園區 西一館、西二館、西五館

時間：5/12 15:00～20:00、5/13 11:00～20:00、5/14 11:00～18:00

活動官網：https://jca-event.com/2023visitkorea/

【2023韓國文化觀光大展—飛向韓國心發現】特別嘉賓—厲旭

★享受吧！國際巨星小S的韓國之旅Vlog

https://vr.visitkorea.or.kr/cht/event/2023/xiaosinkorea/index.php

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211710