4月「NOKE 忠泰樂生活」試營運！國際級極光溜冰場、蔦屋書店、潮牌選物、米其林餐廳等一次滿足

台北大直的「NOKE忠泰樂生活」，預定4月下旬試營運；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

眾所期待位在台北大直的「NOKE忠泰樂生活」，預定4月下旬試營運啦！在「質感風格」與「策展力」的規劃主題下，全館 101 個租賃單元幾乎全面滿租，除了備受期待的國際級極光冰場、蔦屋書店及睿麗法式餐廳外，更包括多家全台首發、品牌旗艦、潮流快閃、以及時尚運動休閒服飾等，特色亮點提前揭曉！

「NOKE 忠泰樂生活」忠泰集團首次為生活事業打造的首座商場，以萬坪純白色新商場型態下進駐極光冰場「Aurora Ice Rink」、米其林三星德國主廚 Thomas Bühner 全新餐廳「La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳」、7個餐飲品牌、3家運動場館及1間邀請制模擬高爾夫會所外，忠泰更禮聘國際知名建築大師隈研吾操刀高檔港式火鍋「明粵」空間設計，成為大師在台灣的第一件餐廳作品，開幕後勢必成為建築迷的朝聖景點。

極光冰場「Aurora Ice Rink」；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

大型選品店 跟著潮流走NOKE 以大型選品店概念，邀請眾多著名風格選品、設計師服飾及天然香氛等商家進駐，不只是選物店，更是傳遞自我主張與風格的購物體驗。

1.La Maison SCLOUD： 以巴黎左岸前衛風尚為場域主題，集結新銳潮流品牌與精品，提供孕育國內新銳設計師服飾品牌的展售平台空間，建構出風格獨特的「永續時尚生活選品店」。店內 Pop up box 空間「TABAC」，由 AGI 設計公司創辦人李政宜與知名社會學家李明璁合作，將以「物件重生宣言 Manifesto: Objects Reborn!」為開業首次合作，詮釋「再生」精神，為永續賦予新定義。

2.義大利香氛品牌 CULTI MILANO：來自義大利香氛品牌 CULTI 的全台首間專門店，傳承 1988 年創辦人 Alessandro Agra 結合設計與品味、創造出具革命性的空間饗宴的靈魂，將家具設計與氣味的感官予以連結，隱然於私密家居空間，完美傳遞義式感受。

義大利香氛品牌 CULTI MILANO；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

3.進口服飾選品店 belonging SELECT： 近年主攻中高端女裝市場的「比其集團」，首度打造複合進口選品店，囊括 uncrave、être cécile、Modern Weaving、VASIC、FABIO RUSCONI 等歐洲、美國、日本的品牌，為都會女性提供「一站式經典選品」，讓單品之間也能互相輕鬆搭配，穿出屬於自己的風格。

進口服飾選品店 belonging SELECT；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

4.來自世界各地的時尚精品店： 結合日、美、歐的細節輪廓，從通勤穿搭的俐落服飾到慵懶時髦的百搭單品，走時下流行的中性潮流風格，引進日本潮流服飾品牌「Visvim」和韓國新銳品牌「AJOBYAJO」等，以及部份歐洲、英國等時尚品牌。

品牌旗艦專門店1.時裝品牌 詹朴 APUJAN： 保持連續 10 年於倫敦時裝週舉辦時裝秀紀錄的 APUJAN，堪稱時裝界的台灣之光，此次首度在台灣設立正式專櫃，以多樣化針織技藝和原創布料為特色，將延續東方傳統服飾細節結合西式服裝款型，交織出既古典又現代的獨特風格。

2.國際服飾設計品牌 me ISSEY MIYAKE： 將在 NOKE 以「旗艦店」規格迎客，由御用得獎設計師 Hisaaki Hirawata 將美術館的概念融入於門店設計，將逛店體驗提升到全新層次。

3.美髮美膚保養品牌 肯夢 AVEDA 3rd Place： 將進駐 NOKE 的「肯夢 AVEDA 3rd Place」環境設計以自然界的漣漪為核心，除提供完整美髮服務外，更增加美手美足服務，透過手部、肩頸頭部按摩和獨特花植純香，傳遞讓心靈沉靜的能量。

肯夢 AVEDA 3rd Place；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

4.精品眼鏡選品店 2020EYEhaus： 以全新概念及空間氛圍打造忠泰旗艦店！首次採用的圓弧空間設計，宛如眼鏡架貼合人體的弧線，搭配玻璃通透的特性，使顧客在鑑賞挑選時一覽無遺。色調方面選用自然溫潤的木質調，搭配交錯的弧形天花，使整體空間富有層次感之餘更顯優雅，創造舒適的選鏡體驗。

精品眼鏡選品店 2020EYEhaus；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

潮流鞋快閃店1. ARTICLE NO.： 在時尚圈中造成轟動的洛杉磯品牌，深受潮流人士和明星們青睞，韓國演員李敏鎬、名模劉雯等都是品牌追隨者。

鞋履品牌 ARTICLE NO.；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

2. 英倫雨靴品牌 HUNTER： 好萊塢名人、名模、時尚 ICON「人腳一雙」，不僅是造型搭配的亮點所在，更是參加音樂季、戶外演唱會時的實用品項。這次也特別以「全系列主題快閃店」進駐 NOKE，為消費者增添足下風景的繽紛多彩。

國際運動休閒系列1.最完整的男女全系列運動時尚專門店： 呼應近年的運動時尚化的風潮，以及極光冰場、SSTC 雪訓中心、The Upper House 高爾夫主題虛擬運動場館帶來的客群，多家時尚運動服飾品牌進駐，包括：源於時尚運動概念的複合式運動精品品牌 ASPORT；SPORT b. 男女裝旗艦店；店裝首次著重於「時尚」、「運動」區域性空間規劃的瑞典設計師品牌 J. LINDEBERG。

2.高端潮流科技運動品牌 DESCENTE 旗艦店： 創立於紐約專屬女性的專業運動品牌 DANSKIN，以及 adidas Originals 的百坪空間打造的男女旗艦店，祭出獨家商品首進 NOKE，將以全面國際化的運動時尚風格引領潮流。

進口服飾選品店 belonging SELECT.；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

3. 澳洲時尚丹寧品牌 ONETEASPOON+DEUS： 為時尚丹寧女裝 ONETEASPOON 聯手 Lifestyle 的風格指標 DEUS 進駐，是首度結合男女裝的全台旗艦店，無論是喜歡風格潮流的男士，或是時尚都會女郎，都能逛得非常盡興。

「NOKE 忠泰樂生活」就位於大直美麗華商場後方，主體建築地上7層、地下3層，約萬坪的商場空間中預計進駐100多家店櫃。取名為「NOKE」則是來自「基隆河以北」的英文「North Of Keelung River」的第一個英文字母縮寫，也代表著將「Nature自然」、「Originality原創」、「Knowledge知識」及「Energy活力」，在以純白色為主色調打造清新感外，內部也將以大量植栽作為綠意造景，同時也將結合藝術策展、輕奢選品、設計生活等空間讓逛商場的氛圍更加舒適與放鬆，在建材上也選用省能源、省資源及低污染環保材質為環保盡一份心力。同時忠泰集團企劃團隊「明日製作所」也預計於開幕時展開超過6場以上的展覽及裝置藝術，承襲了忠泰集團一直以來對於建築、藝術與設計領域的支持。

「NOKE 忠泰樂生活」以階梯狀「連續挑空」讓大面積的落地窗引入自然光線；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

「NOKE 忠泰樂生活」；圖片提供／NOKE 忠泰樂生活

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編輯／蘇琨峰

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