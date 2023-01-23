台北春節看屋趣 三重市政特區、先嗇宮

三重市政特區堪稱新北下一個房市明日之星，不僅鄰近大台北都會公園、先嗇宮，更鄰接新莊副都心、與板橋市中心一橋之隔，預計春節期間將吸引大批走春團拜、賞屋人潮，後市可期。

新北市第二行政中心已在2022年動工，預計2026年完工，是繼新板特區、新莊副都心後，下一座最受矚目的行政中心重劃區段；而與市政府比鄰的東森電視總部大樓，佔地約1146坪，規劃地上22樓、地下4樓，將帶動新北市媒體產業發展，預估平均每年約可創造60億元產值。加上周邊的新北科技園區內，還有玉山銀行希望大樓、三花棉業、群光電子、全球人壽總部等，將與第二行政中心共同形塑強大總部經濟產業聚落，成為新北市新科技廊帶。

位於三重新市政特區內、最受矚目就是總銷達450億「都廳大院」第1期。「都廳大院」由國巨投資股份有限公司投資建設、甲山林團隊負責企劃銷售，基地位重新路五段與光復路口，捷運新蘆線先嗇宮站3號出口旁，新春看屋不打烊，營業時間從早上9點開始，除夕到晚上6點、初一至初三到晚上7點，初四後到晚上9點。

都廳大院基地面積達4562.83坪，採17000坪大街廓開發，規劃3幢8棟地上28樓、地下6樓建築，約2300戶，設計20-45坪住宅，以2到4房為主，社區規劃多元休閒設施與完整建材配備，並且引進飯店式管理，整體規模與規劃堪比豪宅。目前每坪均價65萬元，將較於周邊新成屋仍低，吸引自住客、置產客搶進。

三重市政特區堪稱新北下一個房市明日之星。圖/本報資料照

新北燈會、歷史廟宇走春參拜好去處

此外，新北燈會在三重「新北大都會公園」盛大舉辦，2023年新北燈會展出日期為2023年1月26日至2月12日，各式各樣繽紛花燈及親子遊戲互動燈區，此次特邀日本大阪府河內長野市致贈400顆燈籠，不僅有宮城縣仙台市唯美七夕祭燈海，秋田縣大仙市也再次熱情參與新北燈會，展示百顆燈籠及5座巨型「紙風船」，香川縣琴平町，也贈百顆「金」字燈籠，綿延燈海、閃耀新北。

加上先嗇宮、義天宮、普庵宮、信安宮、玄峰慈惠堂、同仁宮、 興德祠等為在內的三重宮廟於春節期間免費發送春聯、平安符、開運紅包、發財金等，歡迎民眾於除夕夜奉頭香及走春參拜祈福時領取，祝福平安順利一整年，民眾可到各地廟宇走春拜拜感受濃濃的過年氣息。