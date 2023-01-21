好市多年節採購推薦！這5大類新春限定商品內行會員必買

今天就是除夕了，家中的年味佈置、年夜飯要用到的澎湃食材、走春拜年的禮品準備好了沒？美式賣場好市多入境隨俗，從去年12月中起就開始推出年節優惠活動，除了每週優惠折價商品，還有以下5大類新年限定的必買好物也別錯過！

年節擺飾

喜氣洋洋的年節擺飾讓人看了心情愉悅，運勢也跟著好起來，好市多年節期間都會引進相關商品，像是財源廣進舞獅擺飾、開運財神撲滿、招財進寶金錢袋撲滿，只有在過年期間限量推出。

好市多推出多款新春限定商品，開運財神撲滿超喜氣。記者黃筱晴／攝影

冷凍生鮮

春節必買的當然還有超澎湃的海鮮組，每年推出的內容都不太一樣，今年的組合包含熟凍松葉蟹、白蝦、紅鰭笛鯛、軟絲，都會附上保冰袋，留著以後買生鮮保冰也很好用。另外，美國特選無骨牛小排火鍋片現正特價中，過年加菜趕快買起來。

春節海鮮組也是年前限定限量推出。記者黃筱晴／攝影

冷凍年菜

懶得自己煮的民眾，冷凍年菜買起來準沒錯，好市多限量販售全系列老協珍經典年菜，絕品佛跳牆、經典鮑魚雞湯、烏參元蹄等過年上桌絕不失禮的功夫菜全都有。

冷凍年菜限量推出，售完為止。記者黃筱晴／攝影 冷凍年菜限量推出，售完為止。記者黃筱晴／攝影

營養品禮盒、水果禮盒

平常在好市多買各種健康食品禮盒就超級划算，過年期間更是火力全開，雞精、人蔘飲、葉黃素、美顏飲等，滿足不同族群需求，多款商品現場買還有折價。另外，各式進口水果禮盒在年前也會大量推出，日本蘋果、韓國水梨等，豪華大禮盒超體面，還會附上專屬提袋，購買時記得跟現場工作人員索取。

賣場引進多款進口水果禮盒。記者黃筱晴／攝影 近年健康食品禮盒是熱門送禮選擇。記者黃筱晴／攝影 近年健康食品禮盒是熱門送禮選擇。記者黃筱晴／攝影

蘭花、銀柳

忠實好市多會員都知道，年前到好市多買蘭花、銀柳最內行！盆裝的金桔樹、蝴蝶蘭、百合，還有銀柳，甚至櫻花樹苗都有賣，而且只在農曆年前才會出現在賣場，價格實惠，不想去花市人擠人，在好市多就能輕鬆買回家。

超澎湃的銀柳是許多會員年年必買的熱門年節商品。記者黃筱晴／攝影 盆裝的金桔樹、蝴蝶蘭，價格實惠，是年節期間熱門採購商品。記者黃筱晴／攝影

好市多除夕全台店鋪營業時間自上午9時至下午6時；初一休息，初二起即恢復正常營業。