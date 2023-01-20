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初一必衝！全台量販超市福袋買起來 過年營業時間看這裡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
小時達兔年線上福箱1月22日大年初一上午10點起於全聯小時達、foodpanda線上搶購，數量共有25,000個，每袋售價588元。記者黃筱晴／攝影
小時達兔年線上福箱1月22日大年初一上午10點起於全聯小時達、foodpanda線上搶購，數量共有25,000個，每袋售價588元。記者黃筱晴／攝影

家樂福

1月22日大年初一上午10點，限量於全台量販/超市發送號碼牌並開放顧客排隊購買，售價198元，內容總價值超過500元，福袋內還加贈義大皇家劇院年度大劇「奇幻之旅」買1送1優惠券，還有雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。結帳另附刮刮卡即刮即中，人人有獎，1月30日前上網登錄序號還可參加豪華國外旅遊抽獎，最大獎有機會抽中價值43萬的黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行，或是荷比法10日機加酒雙人遊。家樂福全台門市除夕當天營業至17:00，初一10:00開始營業，初二後即恢復正常營業。

全聯福利中心/大潤發

全聯今年實體門市與大潤發門市自2023年1月22日大年初一上午9點同步開賣限量福袋，有3種不同規格，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」，與首次推出4,200元「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，分別內含1、7、14組抽獎序號，多種實用商品、年節用品，還有首次登場的福利熊六福星萬用筆記本6入等，以及聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過22,000元。特別推薦宜蘭傳藝園區免費門票兌換券，走春旅遊最佳去處，購買萬國福箱還能獲得首次推出的福利熊旅遊收納袋5件組。3款總共推出超過147,000個福袋，預計發行23萬組抽獎序號。

全聯於除夕當天只營業至17:00，初一至初三營業至21:00，初四營業至17:00，初五開始恢復正常營業；大潤發則是只有在除夕當天營業至17:00，大年初一後即恢復正常營業。各店營業時間可能受其他因素彈性調整，依門市現場公告為主。

另外，1月22日大年初一上午10點起於全聯小時達及foodpanda線上亦同步推出「小時達兔年線上福箱」，隨附「懶散兔與啾先生」大容量購物袋，以及初雪美姬白米等多款好吃、實用商品，福箱內還有全聯線上購指定商品優惠券、華航折扣碼、foodpanda專屬購物金等好康。頭獎將送出旅遊基金現金100萬，同時也首度與中華航空合作抽機票，紐約、倫敦、東京、首爾、峴港雙人機票，還有Gogoro VIVA MIX、Georg Jensen Travel 29吋行李箱等133個豐富獎項，共有25,000個福袋，每袋售價588元，內容物總價值超過1,200元，依照往年經驗肯定要拼手速、拼網速搶購。大年初一當天16:00立即開獎直播，更加碼推出call out現金獎，使用全支付購買小時達福袋，還有機會再拿加碼獎，最高可額外獲得10萬全點。

愛買量販

不用排隊搶福袋，愛買量販「兔年刮刮卡」即日起至2023年1月31日開賣，每張100元，限量7萬張，張張有獎，將送出亞洲3大熱門航點東京、首爾、曼谷雙人來回機票，另外還有Apple Watch Series 8、愛買提貨券5,000元等大獎，使用HAPPYGO PAY購買兔年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。單筆購買3張刮刮卡還可以參加轉轉樂，有機會獲得「國內旅遊兌換券」；單筆購買5張以上，登錄發票再抽iPhone 14、愛買提貨券5,000元等多項好禮。1月18～20日豐原店延長營業至22:00、新竹巨城店延長營業至22:30、其餘分店延長營業至24:00；除夕當天全台分店營業至18:00；初一至初八全台分店營業時間皆有微調，1月30日初九各店恢復正常營業時間。

Mia C'bon

Mia C’bon新春福袋將於1月22日大年初一上午11:30全台分店正式開賣 ，每袋售價499元，福袋採用繡有Ｍia C’bon logo字樣的人氣限量麻編織袋，內容商品價值超過1,200元以上，每店限量100袋，每人限購1個。春節期間Ｍia C'bon百貨進駐店除夕晚間18:00打烊、初一正常營業；街邊店除夕晚間17:00打烊、初一10:00正常營業。

city’super

兔年大福袋1月22日大年初一至初四限量發售，售價500元，內容包含人氣異國零食、各式烹調食材，內容價值從600～2,000元不等，再加碼抽500元商品抵用券、英國百年品牌KILNER玻璃調味罐等驚喜好禮，還有2款價值近千元的隱藏版ROYCE’巧克力福袋等你抽。city'super全台8店春節營業時間依照所屬各百貨公司公告為準。

萬國通路13吋手提箱福袋售價700元，有藍色、亮銀河紅兩款各限量11,000個，加上聚寶好物總價值約6,360元，還有7組抽獎序號。記者黃筱晴／攝影
萬國通路13吋手提箱福袋售價700元，有藍色、亮銀河紅兩款各限量11,000個，加上聚寶好物總價值約6,360元，還有7組抽獎序號。記者黃筱晴／攝影
家樂福兔年福袋大年初一早上10點開賣，每包售價198元。圖／家樂福提供
家樂福兔年福袋大年初一早上10點開賣，每包售價198元。圖／家樂福提供
「福利熊兔年生肖福袋」售價300元，使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，含聚寶好物總價值約1,328元，內含1組抽獎序號，限量122,000個。記者黃筱晴／攝影
「福利熊兔年生肖福袋」售價300元，使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，含聚寶好物總價值約1,328元，內含1組抽獎序號，限量122,000個。記者黃筱晴／攝影
搶當亞洲熱門航點機票得主，愛買量販兔年百元刮刮卡開賣至今已狂銷3萬張。圖／愛買量販提供
搶當亞洲熱門航點機票得主，愛買量販兔年百元刮刮卡開賣至今已狂銷3萬張。圖／愛買量販提供
搶當亞洲熱門航點機票得主，愛買量販兔年百元刮刮卡開賣至今已狂銷3萬張。圖／愛買量販提供
搶當亞洲熱門航點機票得主，愛買量販兔年百元刮刮卡開賣至今已狂銷3萬張。圖／愛買量販提供
Mia C’bon新春福袋將於1月22日大年初一上午11:30全台分店正式開賣 ，每袋售價499元，內容商品價值超過1,200元以上。記者黃筱晴／攝影
Mia C’bon新春福袋將於1月22日大年初一上午11:30全台分店正式開賣 ，每袋售價499元，內容商品價值超過1,200元以上。記者黃筱晴／攝影
購買福袋可獲得「錢兔似錦」刮刮卡1張，獎項共分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區，人人有獎。圖／家樂福提供
購買福袋可獲得「錢兔似錦」刮刮卡1張，獎項共分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區，人人有獎。圖／家樂福提供

大潤發 機票 春節 東京 華航

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