年終獎金、壓歲錢犒賞自己！「推薦手機清單」快筆記

年終獎金、壓歲錢別亂花，用來投資自己最實際，針對個人需求換一支新手機，不論記錄日常、旅遊拍攝或當成工作、學習小幫手都好用。

●萬元有找高CP值：Samsung Galaxy A14 5G

如果預算有限又想升級5G，配備6.6吋V極限全螢幕、5,000萬畫素主鏡頭和5,000mAh高電量的Samsung Galaxy A14 5G，以萬元不到的親民價格就能輕鬆入手。共推出炫曜黑、流光綠、絢暮紅等3色，以及4GB＋64GB、4GB＋128GB兩個版本，建議售價分別為6,990元、7,990元，3月31日前購買即贈15W Type C快充通用型旅充頭及YouTube Premium免費試用2個月。

Samsung Galaxy A14 5G的後置3鏡頭配備5,000萬畫素主鏡頭，搭配夜間模式，輕鬆克服昏暗光線，挑戰街頭潮流夜拍；200萬畫素微距鏡頭，能近距離拍攝如衣服毛料質感、美食細膩紋路；200萬畫素景深鏡頭可拍出更立體的生動美照。前鏡頭升級為1,300萬畫素，細節更清晰，搭配套用多種濾鏡、美顏自拍展現自我。可擴充最高至1TB Micro SD記憶卡，儲存更多精采回憶。

Samsung Galaxy A14 5G共推出炫曜黑、流光綠、絢暮紅等3色，以及4GB＋64GB、4GB＋128GB兩個版本，建議售價分別為6,990元、7,990元。圖／三星提供

●搶眼旗艦摺疊手機：Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4

三星旗艦摺疊手機不僅在韓劇中頻頻亮相，拿在手裡更是立刻能成為目光焦點。Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4均通過IPX8防水等級認證，利用Flex模式拍照錄影更能徹底解放雙手，透過摺疊機的角度大玩拍攝創意，不論自拍或親友聚會、旅遊大合照都能輕鬆搞定。

Samsung Galaxy Z Fold4搭載6.2吋封面螢幕和7.6吋內頁螢幕，展開後就像是一台小型平板，結合「多重視窗」功能，最多可開啟3個分割視窗，可利用新增的「雙指手勢」，從螢幕左、右、上側滑動快速開啟此功能，一邊看熱門串流影集、搜尋網頁查找演員資料，還可與朋友聊天討論劇情；支援S Pen（另購），上課筆記、會議記錄、日常備忘錄最好用。主鏡頭搭載1,200萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素廣角鏡頭與100萬畫素遠距鏡頭，支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦。共推出雪松綠、迷霧金、幻影黑等3色，建議售價56,888～67,888元。

輕巧好攜帶的Samsung Galaxy Z Flip4，1.9吋封面螢幕「快手指令」應用再升級，可直接開啟藍牙、Wi-Fi、飛航模式、手電筒等設定；主相機配備1,200萬畫素超廣角鏡頭、1,200萬畫素廣角鏡頭，前鏡頭為1,000萬畫素。共推出精靈紫、冰川藍、星夜灰、雲霧粉等4色，建議售價30,888～32,888元。

另外，三星將於台灣時間2月2日凌晨2點舉辦全新Samsung Galaxy S系列全球發表會，如果想要添購功能超強的旗艦手機不妨期待一下。

搶眼旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4。圖／三星提供

●手持夜拍超強：vivo X90系列

vivo X90旗艦系列採用6.78吋10.7億色3D曲面藍光護眼螢幕，並持續與蔡司深度合作，結合蔡司T*鍍膜光學鏡頭，有如口袋裡的蔡司單眼相機。vivo X90系列將蔡司人像鏡頭風格擴增至前置鏡頭，更新增蔡司Cine-Flare耀斑人像風格；相機另有運動抓拍4.0、超級月亮3.0、4K超感光極夜錄影等多種模式。

vivo X90 Pro具備IP68防水防塵等級，後置主相機配備5,000萬畫素主鏡頭、5,000萬畫素定焦人像鏡頭、 1,200萬畫素廣角微距鏡頭，在蔡司T*一吋超大感光元件主鏡頭加持之下，透過星空模式及CIPA 4單眼級防手震，手持數秒即可呈現高穩定度捕捉星空之美；前置鏡頭為3,200萬畫素。推出傳奇黑色，建議售價34,888元。

vivo X90配備5,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素定焦人像鏡頭、1,200萬畫素廣角微距鏡頭；前置鏡頭為3,200萬畫素。推出星光黑、極光藍兩色，建議售價27,888元。

●專為電競玩家打造：Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版

Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版不僅將記憶體規格提升至16GB RAM / 512GB ROM，帶來更極速的運行效能，更攜手日本頂尖電競團隊「SCARZ」打造Xperia Stream電競套件，透過完整的風扇導流系統及4合1連接埠，滿足玩家絕佳遊戲體驗。

Sony Xperia 1 IV搭載全球首創85–125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭，可實現4K 120fps慢動作電影感錄影，3鏡頭皆支援即時眼部及物件追蹤對焦功能，更提供專業級錄影功能Videography Pro實現影像即時直播，加上6.5吋21：9 4K HDR OLED螢幕、劇院級立體聲雙喇叭，不論拍照錄影、觀影追劇、享受音樂、直播娛樂都能滿足，建議售價42,990元。也推出Xperia Stream電競套件單獨販售版本，參考建議售價4,990元。

Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版（包含Xperia Stream電競套件），建議售價42,990元。圖／Sony Mobile提供

●精品感外觀搭配頂級攝影功能：Xiaomi 12 Series

Xiaomi 12 Series不僅造型俐落時尚，同時擁有頂級的攝影功能、強大處理效能以及絕佳影音體驗，以Xiaomi ProFocus運動追焦、超級夜景拍攝等功能，捕捉年節走春出遊的每一幕美好畫面。

Xiaomi 12 Pro搭載5,000萬像素3主鏡頭相機、號稱「暗夜之眼」的超級夜景攝影、Xiaomi ProFocus 運動追焦技術等拍攝功能，完美捕捉生活中每一個場景；配備6.73吋WQHD+大螢幕及120W Xiaomi HyperCharge極速快充，建議售價26,999元。Xiaomi 12則是專為喜歡小尺寸手機的人所設計，配備6.28吋AMOLED 3D微曲面螢幕及67W超級快充，建議售價23,999元。

Xiaomi 12 Series擁有精品感外觀與強大攝影功能。圖／小米台灣提供

●絕美新色緞面金：OPPO Reno8升級版

OPPO Reno8系列升級版搭載OPPO與Sony共同開發的Sony IMX766與IMX709感光元件，並結合DOL-HDR技術，感光面積提升28%、進光量提升64%，白天不過曝呈現自然光感、夜晚還原純淨夜色細節俱現，透過5,000萬畫素主鏡頭與3,200萬畫素前鏡頭，打造照片、影片中豐富的明暗細節。搭載6.4吋AMOLED螢幕，將原本的8GB RAM提高至12GB，系統運行更穩定流暢，MediaTek Dimensity 1300多工作業處理能力比以往更快速，加上超感VC散熱系統，大幅提升散熱效能，建議售價16,990元。

緞面金全新配色擁有絲緞般光滑細緻的微閃光芒，搭配髮絲紋背蓋設計的細膩小巧思，展現輕奢簡約風格。

●「星曜之光」打造手裡的小宇宙：realme 10 Pro系列

realme 10 Pro系列推出「星曜之光」、「夜」雙色，realme 10 Pro+記憶體容量12GB＋256GB，售價15,990元；realme 10 Pro記憶體容量8GB＋256GB，售價11,990元。其中「星曜之光」首創稜鏡光錐紋理，圍繞手機鏡頭呈放射狀分布，並加入新型閃光砂工藝，模擬出底部的星塵粒子，微微轉動手機就能看到光芒璀璨多變與宛若宇宙中的星河點點。

realme 10 Pro+是同價位機種中首款曲面螢幕手機，螢幕尺寸為6.7吋；realme 10 Pro則是同價位機種中邊框最窄、最大螢幕，配備6.72吋LCD旗艦平面螢幕。realme 10 Pro系列雙機皆搭載1億畫素ProLight街拍相機，並推出街頭攝影模式3.0，提供更多的濾鏡選擇，全新的街拍浮水印也為照片帶來更專業復古的底片質感。