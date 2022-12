飛行劇院讓你一秒到紐約！體驗時代廣場跨年不是夢

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據旅遊業者Booking.com今年九至十月出入境旅人搜尋數據顯示,台灣人最愛前三名分別為日本、美國及德國。另一項最想來台旅遊的所在地調查,美國位居榜首,顯示台美兩地旅人欲造訪交流之高度渴望。

為快速先行一解至少14小時的航行時間之渴,i-Ride飛行劇院於12月1日起至2023年1月2日推出《紐約New Year 2023》,邀請喜愛美國及紐約的旅人們,前來體驗在紐約天際線上飛越、狂歡及倒數。

▲《紐約New Year 2023》飛越景點-自由女神。 圖:i-Ride飛行劇院/提供

20公尺巨型球幕視覺饗宴 X 直升機視角飛越紐約知名景點

美國第一大城紐約,近日來瀰漫著濃濃的節慶氛圍,包括吸引超過300萬民眾參與,近百年歷史的梅西大遊行,以及同樣近百年傳統的洛克菲勒聖誕樹點燈…等儀式慶典,皆為這座城市最迷人的風景之一。

《紐約New Year 2023》將結合全球最新體感飛行技術,讓來訪觀眾雙腳凌空,以直升機視角飛越紐約各大經典景點:象徵美國精神的自由女神、紐約天際線指標性建築—帝國大廈、電影熱愛拍攝場景的中央車站及布魯克林大橋、全世界棒球迷心目中的聖地之一洋基球場,除了這些深植人心的必訪景點之外,還有近期成為紐約客常打卡造訪的藝文後花園—丹波區、建築鬼才Thomas Heatherwic操刀設計的Vessel…絕對是一趟物超所值的飛行體驗。

▲《紐約New Year 2023》飛越景點-紐約夜景。 圖:i-Ride飛行劇院/提供

變身Party現場 派對咖X音樂咖不容錯過的另類紐約盛典

此次《紐約New Year 2023》將結合時下最流行的沉浸式體驗,觀眾一眨眼將轉換為神秘派對空間,藉由神秘發光道具,帶領大家秒覽紐約景點介紹,隨後步入飛行體驗區,觀眾將置身紐約金融大樓頂樓,由如同搭乘噴射機向下急速俯衝的刺激體感拉開序幕,接著映入眼簾除了紐約各大知名景點及潮流夯點之外,飛越過程中的音樂更會讓樂迷們興奮不已。

包括暢銷饒舌歌手JAY-Z與Alicia Keys合唱,曾於美國告示牌排行榜冠軍長達五週紀錄的〈Empire State Of Mind〉、美國天后Taylor Swift演唱的〈Welcome to New York〉以及轉換至飄雪時的紐約,觀眾將聽到紐約亙古的神曲代表〈New York, New York〉。聽著悅耳經典歌曲,翱翔在紐約這座國際大城市上空,並在時代廣場倒數迎接2023,無論獨享或同樂,絕對是一年之末最值得造訪的獨特飛行體驗。

提供海內外旅遊最新消息,「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野