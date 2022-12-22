飛行劇院讓你一秒到紐約！體驗時代廣場跨年不是夢

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據旅遊業者Booking.com今年九至十月出入境旅人搜尋數據顯示，台灣人最愛前三名分別為日本、美國及德國。另一項最想來台旅遊的所在地調查，美國位居榜首，顯示台美兩地旅人欲造訪交流之高度渴望。

為快速先行一解至少14小時的航行時間之渴，i-Ride飛行劇院於12月1日起至2023年1月2日推出《紐約New Year 2023》，邀請喜愛美國及紐約的旅人們，前來體驗在紐約天際線上飛越、狂歡及倒數。

▲《紐約New Year 2023》飛越景點－自由女神。 圖：i-Ride飛行劇院／提供

20公尺巨型球幕視覺饗宴 X 直升機視角飛越紐約知名景點

美國第一大城紐約，近日來瀰漫著濃濃的節慶氛圍，包括吸引超過300萬民眾參與，近百年歷史的梅西大遊行，以及同樣近百年傳統的洛克菲勒聖誕樹點燈…等儀式慶典，皆為這座城市最迷人的風景之一。

《紐約New Year 2023》將結合全球最新體感飛行技術，讓來訪觀眾雙腳凌空，以直升機視角飛越紐約各大經典景點：象徵美國精神的自由女神、紐約天際線指標性建築—帝國大廈、電影熱愛拍攝場景的中央車站及布魯克林大橋、全世界棒球迷心目中的聖地之一洋基球場，除了這些深植人心的必訪景點之外，還有近期成為紐約客常打卡造訪的藝文後花園—丹波區、建築鬼才Thomas Heatherwic操刀設計的Vessel…絕對是一趟物超所值的飛行體驗。

▲《紐約New Year 2023》飛越景點-紐約夜景。 圖：i-Ride飛行劇院／提供

變身Party現場 派對咖X音樂咖不容錯過的另類紐約盛典

此次《紐約New Year 2023》將結合時下最流行的沉浸式體驗，觀眾一眨眼將轉換為神秘派對空間，藉由神秘發光道具，帶領大家秒覽紐約景點介紹，隨後步入飛行體驗區，觀眾將置身紐約金融大樓頂樓，由如同搭乘噴射機向下急速俯衝的刺激體感拉開序幕，接著映入眼簾除了紐約各大知名景點及潮流夯點之外，飛越過程中的音樂更會讓樂迷們興奮不已。

包括暢銷饒舌歌手JAY-Z與Alicia Keys合唱，曾於美國告示牌排行榜冠軍長達五週紀錄的〈Empire State Of Mind〉、美國天后Taylor Swift演唱的〈Welcome to New York〉以及轉換至飄雪時的紐約，觀眾將聽到紐約亙古的神曲代表〈New York, New York〉。聽著悅耳經典歌曲，翱翔在紐約這座國際大城市上空，並在時代廣場倒數迎接2023，無論獨享或同樂，絕對是一年之末最值得造訪的獨特飛行體驗。

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