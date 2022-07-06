「Burp 打飽嗝美食派對」C-LAB登場！3款雞蛋調酒必喝，還有百家市集可以逛

*提醒您：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

派對絕對是夏季最夯的行程之一，知名「Burp 打飽嗝美食派對」將於本週7月9日至10日於台北C-LAB登場，有近「百間北中南飲食品牌」進駐市集派對，而鮮蛋專家「大武山牧場」聯手台北知名秘境酒吧「Nep. Lounge Bar」也將於攤位中現身，現場有三款秘製的雞蛋調酒外，還有「日式大阪燒」與「炙燒魚卵乳酪」等雙口味玉子燒可嚐鮮，快揪團來場市集派對體驗吧！

圖／大武山牧場提供 *提醒您：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

有著雞蛋專家美名的「大武山牧場」首次與被譽為台北海底龍宮城的浪漫酒吧「Nep. Lounge Bar」合作，於本週 7月9日至7月10日在臺灣當代文化實驗場 C-LAB「Burp 打飽嗝美食派對」登場，有超狂的3款雞蛋調酒可以喝，包含「夏日大武山」，採用甘蔗茶酒、蜂蜜酒為基底，上層搭配新鮮蛋液特製而成的檸檬泡泡，清爽可口，其他還有選用帶有檸檬香茅風味琴酒調製的「熱情大武山」，少不了裝飾的配角，佐以蛋白及薄荷巧克力酒，熱情必喝；最後還有以楊枝甘露為靈感的「大武山戀曲」，配上芒果果露的蛋黃意象加以點綴，一定要試試。

圖／大武山牧場提供 *提醒您：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

圖／大武山牧場提供 *提醒您：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

除此之外，還有鹹食可搭配享用，像是主廚特製的「雙口味玉子燒」，包含「日式大阪燒」與「炙燒魚卵乳酪」等2款限定口味，蛋皮是新鮮雞蛋做出來的，一層層捲起如千層蛋糕般的滑嫩口感，鹹甜雙口味的鮮嫩玉子燒顛覆你味蕾的想像。

圖／大武山牧場提供 *提醒您：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

其他近上百家攤位還有包含北部的Yoi 酔、HiBoRu 嗨啵嚕 ハイボール、週末炸雞俱樂部、酒點葡萄酒、River&Truck披薩車與Devil&Angel-惡魔天使餐車等；中部則有萬波島嶼紅茶、Su Natural、方氏服所、自在光芒 glory of free spirit與THE DRILL FOOD TRUCK 鑽頭餐車等；南部則有另起滷灶、宏美冰果店、述古木耳飲、青鳥原味甜點、耶魯小鎮 加拿大餐廳、Yen的廚房、快義點與BetterDays studio。

打飽嗝美食派對

時間：2022.07.09 14:00 - 2022.07.10 21:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號）

*提醒您：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

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