快訊

西安封鎖惡夢？變異株BA.5.2重啟防控管制

北市推七大振興再發「熊好券」？黃珊珊：方案下周跟大家報告

黃嘉千發聲明證實離婚 「做這樣的決定很不得已」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錯過無法再點餐！ 「頂呱呱 x mini matters」限量跨界聯名，超潮薯條T恤、外帶紙袋包包穿上身

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／頂呱呱 TKK提供
圖／頂呱呱 TKK提供

意想不到的絕頂美味變身超潮單品！ 飄香近50年的台灣速食龍頭頂呱呱TKK攜手mini matters跨界聯名，以Fast Food 速食主題，將頂呱呱的經典明星美食融入到服飾設計之中，即日起限量發售，凡消費皆能獲得特製聯名貼紙、消費滿額還能帶走聯名限定「外帶紙袋小包」，快來把欲罷不能的好吃滋味通通穿上身！

圖／頂呱呱 TKK提供
圖／頂呱呱 TKK提供

以「速食實驗家 Fast Food Lab feat.頂呱呱 TKK」聯名命題，自7/6午後開始買得到超有個性的頂呱呱經典美食設計，「幾兩重地瓜薯條T、頂呱呱明星T、好吃的在口袋牛仔寬褲、外帶紙袋小包」，皆限量發售，一旦錯過無法再點餐。

幾兩重地瓜薯條T，售價NT$1,080。圖／頂呱呱 TKK提供
幾兩重地瓜薯條T，售價NT$1,080。圖／頂呱呱 TKK提供

好吃的在口袋牛仔寬褲，售價NT$1,680。圖／頂呱呱 TKK提供
好吃的在口袋牛仔寬褲，售價NT$1,680。圖／頂呱呱 TKK提供

細看「頂呱呱 x mini matters」聯名系列限定系列，會發現不少意想不到樂趣：頂呱呱招牌「地瓜薯條」排列而成的 mini matters 品牌字樣；大家都愛吃的「甜甜包」擺出盛開模樣的 mini matters 品牌小花，最驚喜的是：每件衣飾的吊牌，是由頂呱呱餐盤以及 mini matters 餐紙夢幻組成！

外帶紙袋小包，售價NT$580。圖／頂呱呱 TKK提供
外帶紙袋小包，售價NT$580。圖／頂呱呱 TKK提供

頂呱呱明星T，售價NT$1,080。圖／頂呱呱 TKK提供
頂呱呱明星T，售價NT$1,080。圖／頂呱呱 TKK提供

頂呱呱TKK x mini matters 絕頂美味強檔聯名，購買本次聯名系列商品，皆附贈頂呱呱TKK x mini matters 特製聯名貼紙乙份。mini matters 官網單筆訂單消費滿1,500元，即享免運費優惠。單筆消費滿3,000元，贈 mini matters 聯名限定「外帶紙袋小包」乙只。(mini matters官網、誠品生活南西快閃店，同享優惠)

圖／頂呱呱 TKK提供
圖／頂呱呱 TKK提供

延伸閱讀：

新竹咖啡美店+1！ 星巴克最新「芎林門市」開幕優惠氮氣咖啡第2杯半價

可不可「荔麗紅茶」限定登場！聯名et seq.指彩禮盒同步開賣，再免費抽帆布收納包​

頂呱呱 薯條

相關新聞

錯過無法再點餐！ 「頂呱呱 x mini matters」限量跨界聯名，超潮薯條T恤、外帶紙袋包包穿上身

意想不到的絕頂美味變身超潮單品！ 飄香近50年的台灣速食龍頭頂呱呱TKK攜手mini matters跨界聯名，以Fast Food 速食主題，將頂呱呱的經典明星美食融入到服飾設計之中，即日起限量發售，

中元節免群聚 愛買量販攜手白沙屯媽、鹿港天后宮推代客普度服務

當傳統習俗遇上疫情，各行各業都推出了不同的應變措施，希望營造安心的環境來繼續維持日常生活步調。愛買量販2021年推出「代...

SOGO相隔16年重返信義區 進駐台北大巨蛋預計2024登場

遠東SOGO終於睽違十年在台再展新據點，日前即傳出SOGO有意進駐台北大巨蛋，今日終於拍板定案，SOGO與遠雄巨蛋公司今...

全糖的「史努比巡迴展」最終場在台南！Peanuts打卡點、史努比礦泉水超萌

史努比粉絲們快規劃台南行程！花生漫畫PEANUTS於全球推出關愛巡迴展，台灣最終場落腳全糖的城市台南，即日起至8/30凡到新光三越台南新天地，即可免費入場，搶拍多隻超萌巨型史努比公仔、查理布朗、糊塗塌

下一間誠品社區店揭曉 7月進駐板橋獨棟Villa書店亮相

誠品社區店型「誠品生活時光eslite me-time」繼內湖店後，終於有新開店消息，2號店將於7月在新北市板橋登場，打...

「環球Online」618加碼 上百項美食10元、5折開搶

百貨紛紛搶進618，Global Mall「環球Online」線上購物618檔期加碼推出「每日美食爆品10元起」，即日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。