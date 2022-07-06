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錯過無法再點餐！ 「頂呱呱 x mini matters」限量跨界聯名，超潮薯條T恤、外帶紙袋包包穿上身
意想不到的絕頂美味變身超潮單品！ 飄香近50年的台灣速食龍頭頂呱呱TKK攜手mini matters跨界聯名，以Fast Food 速食主題，將頂呱呱的經典明星美食融入到服飾設計之中，即日起限量發售，凡消費皆能獲得特製聯名貼紙、消費滿額還能帶走聯名限定「外帶紙袋小包」，快來把欲罷不能的好吃滋味通通穿上身！
以「速食實驗家 Fast Food Lab feat.頂呱呱 TKK」聯名命題，自7/6午後開始買得到超有個性的頂呱呱經典美食設計，「幾兩重地瓜薯條T、頂呱呱明星T、好吃的在口袋牛仔寬褲、外帶紙袋小包」，皆限量發售，一旦錯過無法再點餐。
細看「頂呱呱 x mini matters」聯名系列限定系列，會發現不少意想不到樂趣：頂呱呱招牌「地瓜薯條」排列而成的 mini matters 品牌字樣；大家都愛吃的「甜甜包」擺出盛開模樣的 mini matters 品牌小花，最驚喜的是：每件衣飾的吊牌，是由頂呱呱餐盤以及 mini matters 餐紙夢幻組成！
頂呱呱TKK x mini matters 絕頂美味強檔聯名，購買本次聯名系列商品，皆附贈頂呱呱TKK x mini matters 特製聯名貼紙乙份。mini matters 官網單筆訂單消費滿1,500元，即享免運費優惠。單筆消費滿3,000元，贈 mini matters 聯名限定「外帶紙袋小包」乙只。(mini matters官網、誠品生活南西快閃店，同享優惠)
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