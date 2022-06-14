五星喜來登「挑戰台北婚宴最低價」！3桌即可訂，滿額再贈3萬元新婚套房
疫情來襲，許多新人的婚宴不是取消就是延後舉辦，因應八月可能迎來疫情的尾聲，與病毒共存的理念也已成功在世界各國發酵。因此台北喜來登大飯店特地推出「暑假豪享婚」八月限定優惠，最狂一桌只要12,888元就能享有頂級五星奢華婚宴，破除傳統習俗迷思，在七夕結婚更浪漫！
深根五星飯店婚宴市場多年的台北喜來登大飯店，不僅交通離捷運站非常近以外，位於台北絕佳的地理位置也能讓讓喜宴賓客省去不少通車麻煩，且宴會空間至少近1000坪，再加上米其林等級的廚藝服務與喜來登長年高品質的客服體驗，口碑與市場商業兼備，絕對是喜宴首選之一。
這回因應疫情發酵與不穩定的賓客規模，台北喜來登特地釋出善意，只要「最低三桌」就可以舉辦，且每桌最低更只要12,888元，絕對是新婚小資族首選規模。另外專案還有「回饋萬元好禮」作為祝福，新人可選擇餐前迎賓雞尾酒及小點、主題拍照背板佈置或指定婚禮小物三選一喔。不僅如此，只要預定滿10桌，直接贈送價值約2萬元的豪華客房住宿一晚，若是達到20桌，再享價值三萬的越套房住宿一晚，每房含有雙人自助早餐，再贈每桌紅酒一瓶喔。
至於新人與賓客最注重的菜色也絕對不馬虎，祭出米其林等級的頂級佳餚，包含12道超狂婚宴料理，像是人氣小菜川味嫩牛腱、沙律鮮蝦片、青醬嫩油雞及涼拌海蟄絲的「四喜大拼盤」，用料豐富誠意的「八寶干貝佛跳牆」、肉厚飽滿的「伊麵上湯蒸大蝦」、鹹香夠味的「蠔皇花菇燒鮑脯」、汁水肥潤的「層香菌菇琵琶骨」，以及「三絲鮮露蒸海鱸」等，最後以「菜圃麻糬燒拼巧克力捲」為幸福婚宴收尾。真的最低不用十萬一次用到好，是不能忽視的高CP值婚宴。更多消息不要猶豫快致電詢問，亦可至官網查詢喔。
電話：(02)2321-5521
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