粉紅旋風再度來襲！蕃茄村「御莎花枝香頌堡」限期一個月 上桌引爆少女心

曾在今年情人節期間推出「草莓粉紅漢堡系列」，掀起全台少女心狂潮的連鎖早午餐品牌「蕃茄村」，為了迎接520的到來，粉紅旋風再度來襲！推出夢幻新品「御莎花枝香頌堡」，粉紅可頌和海鮮炸物的絕妙搭配，開啟幸福美好的一天。除此之外，飲品類也多了「韓國香蕉奶茶」的新選擇，早餐就是愛來杯奶茶的你妳你，必須要嘗試看看。

圖／番茄村提供。

「蕃茄村」限期限店販售的「御莎花枝香頌堡」，徹底引爆少女心，夢幻到不行的粉紅外觀超值得打卡，可頌的酥脆口感也很讓人驚喜，基底的卡士達醬和滿滿高麗菜絲，包覆住新鮮彈牙的花枝排，頂層再淋上黃金蛋黃流沙醬當作最後的點綴，幫整體風味加了不少分，視覺與味覺的雙重享受，大口咬下很滿足！夢幻新品「御莎花枝香頌堡」單點售價75元。

圖／番茄村提供。

如果說台灣的國民飲料是珍奶，那韓國的代表絕對就是「香蕉牛奶」了，從韓國夯到台灣來。蕃茄村這次玩轉新風味，滿足奶茶控的龐大族群推出「韓國香蕉奶茶」，並納入最新的早餐菜單中，香甜滑順的滋味，很適合炎炎夏日來上一杯。「韓國香蕉奶茶」單點售價40元，「御莎花枝香頌堡」和「韓國香蕉奶茶」的組合特價109元。以上兩項新品5/18至6/19止限期一個月登場，於「蕃茄村」全台66間門市限店販售。

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