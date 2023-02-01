三星Galaxy S23系列手機凌晨登場！他洩台灣版本3亮點 定價疑漲2000驚動網友

三星（Samsung）的Galaxy S23系列手機將在台灣時間2日凌晨2點「露面」，先前已有不少國外部落客曝光新機消息，而價格似乎會因各地區國家不同而有所變化，台灣部份疑似也遭爆料「定價出爐」，被網友喊「等（手機價格）跳水囉」。

一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版曝光三星Galaxy S23系列手機的台灣版定價及相關情報，他提到這些情報「不太值得期待」，也尚未得知是否有預約優惠等訊息。《聯合新聞網》整理網友洩露的台灣版相關資訊如下：

1. 4種顏色

Galaxy S23系列將有4種配色，黑、綠、奶油、薰衣草，「（網路）外洩的4種顏色都是正確的」。

Galaxy S23系列將有4種配色，黑、綠、奶油、薰衣草。（翻攝自推特AndroidStud）

2.電池容量

．Galaxy S23：3900mah（S22為3700mAh）

．Galaxy S23+：4700mah（S22+為4500mAh）

．Galaxy S23 Ultra：5000mah（S22 Ultra為5000mAh）

網友曝光疑似國外三星官網的S23預購訊息。（翻攝自推特Tech_Reve）

3.定價微漲

．Galaxy S23（8G記憶體/128GB容量）：26,900起

．Galaxy S23+（8G記憶體/256GB容量）：33,900起

．Galaxy S23 Ultra（12G記憶體/256GB容量）：40,900起

經《聯合新聞網》查詢，S22系列在三星官網最便宜價格，S22的8GB/128GB為2萬4900元起；S22+（8GB/256GB）為3萬1900元起；S22 Ultra（12GB/256GB）則是3萬8900元起，若新款S23系列定價皆正確的話，意味著新機價格全面漲價2000元，引起網友討論。

原Po認為，整體看起來似乎S23 Ultra較為划算，「但我買不起就是（了）」。其他網友看到S23 Ultra要價4萬900元的價格直呼「Pass」、「太貴了」、「不如買蘋果」、「老實說S23很盤」、「只有S23+以上能買」、「哪次不是價格開高然後送一堆預購禮啊，就不能直接便宜一點嗎？」、「毫不意外地坐等跳水」、「這價格會把原本note客戶嚇跑吧。」

還有國外網友秀出S23 Ultra展示機照片。（翻攝自推特https://twitter.com/DiDirectTechYT）

美國版定價有望不調漲 台灣星粉氣炸

《聯合新聞網》也報導美國當地S23系列的定價可能不會調漲，價格為S23的799美元（約台幣2萬4100元）起、S23+的999美元（約台幣3萬132元）起、以及S23 Ultra則是1199美元（約台幣3萬6165元），網友認為999美元的S23+到了台灣變成近3萬4千元「是搶錢？」

但也有網友緩頰，與蘋果3C產品相比漲2000「還好吧」，「不然要花4萬買愛瘋（iPhone）？」、「超期待（新機）」、「習慣有筆，超好用，搶買S23 Ultra。」、「三星就是首波最划算（意指有預購禮）。」

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