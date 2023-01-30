三星Galaxy S23系列規格外洩恐漲價？7重點一次看、手機顏色、實拍照超驚人

隨著三星（Samsung）將於台灣時間2月2日凌晨2點於舊金山「Unpacked 2023」活動發表Galaxy S23系列，國外部落客爆料更多相關細節，甚至連規格、疑似拍攝照片都曝光，《聯合新聞網》帶你看看三星新手機有什麼變化。

1.手機外觀沒有相機模組

從國外媒體不小心外洩的圖片發現，S23 Ultra外型與S22 Ultra差異不大，相較S23與S23+，依舊為較方正的外型，不過S23與S23+在背後的相機上少了長方形的相機模組「包住」鏡頭，讓鏡頭如同iPhone 14一樣直接凸出，外型更為簡潔。

德國零售商意外洩露三星S23系列照片。圖為S23+。（翻攝自9to5google）

德國零售商意外洩露三星S23系列照片。圖為S23 Ultra。（翻攝自9to5google）

而3款手機傳出將有黑色、棉布色、綠色和紫色（或粉色）可供選擇。

國外部落客秀出疑似三星S23系列新色，將會有黑色、棉布色（米色）、綠色和紫色（或粉色）可供選擇。（翻攝自推特SnoopyTech）

國外部落客秀出疑似三星S23系列新色，將會有黑色、棉布色（米色）、綠色和紫色（或粉色）可供選擇。（翻攝自推特SnoopyTech）

2.採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2高頻版本

不少安卓（Android）手機開始採用高通（Qualcomm）的Snapdragon 8 Gen 2處理器，不過據傳三星的S23系列將用的是特規版本「Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy」，且不再像S22版本還依發售地區不同而選用Snapdragon 8 Gen 1或是三星自家處理器Exynos 2200，這次將是「全球通用」，傳出CPU與GPU性能分別提升36%和48%。

3.Galaxy S23 Ultra自拍鏡頭「降級」？

據外媒《9to5google》曝光S23系列的規格顯示，S23、S23+和S23 Ultra的自拍鏡頭（前鏡頭）為1200萬畫素，但去（2022）年推出的S22、S22+的前鏡頭為1000萬畫素，S22 Ultra為4000萬畫素，相較之下似乎讓S23 Ultra前鏡頭畫素「降級」了，不過廣角鏡頭從1億800萬畫素提升至2億畫素，為全新的圖像傳感器（感測器）。

也有部落客貼出疑似S23的實拍街景照發現，若以1200萬畫素正常模式下，S23的拍照品質似乎更好，30倍下還能近距離清楚看到路燈模樣，令不少網友驚訝。

國外部落客疑似秀出三星S23 Ultra的實拍圖，在正常模式下拍攝的品質更好，30倍變焦也能清楚看到路燈模樣。（翻攝自推特UniverseIce）

國外部落客疑似秀出三星S23 Ultra的實拍圖，在正常模式下拍攝的品質更好，30倍變焦也能清楚看到路燈模樣。（翻攝自推特UniverseIce）

4.電量僅有S23增加

電量部分，S22、S22+和S22 Ultra電量各自為3700mAh、4500 mAh及5000 mAh；而S23系列僅有S23從3700mAh增為3900mAh，其餘2款S23+和S23 Ultra都與原本相同，並傳出S23快充一樣為25W、S23+和S23 Ultra為45W。

國外媒體曝光三星S23系列規格，S23 Ultra的儲存空間多了1TB的選項。（翻攝自9to5google）

5.儲存空間增加

S23系列一樣未有SD卡擴充功能，不過儲存空間則增加，舊款S22與S22+為128GB及256GB、S22 Ultra為256GB及512GB；而S23系列變化如下：

．S23：128／256／512GB ．S23+：256／512GB ．S23 Ultra：256／512GB／1TB

S23的選擇更多元，S23+則是取消128GB版本、多了512GB，S23 Ultra更新增了1TB儲存空間可供用戶選擇。

6.記憶體仍相同

S23系列的儲存空間雖然有升級，但記憶體仍與前代相同，S23、S23+仍維持8GB，S23 Ultra為12GB，

7.價格恐漲價

S22在去年定價為799美元（約台幣2萬4100元）起、S22+為999美元（約台幣3萬132元）起、S22 Ultra則是1199美元（約台幣3萬6165元）起，今年傳出在美國的定價相同，但歐洲部分地區則「坐地起價」，分別為S23的959歐元（約台幣3萬1410元）起、S23+的1209歐元（約台幣3萬9598元）起、以及S23 Ultra的1409歐元（約台幣4萬6149元）起，基本款S23至少貴了7000元。

而S22、S22+、S22 Ultra在台灣定價為2萬4900元起、2萬9900元起及3萬8900元起，是否有漲價，2月2日發表會後就能見分曉。

三星Galaxy S23系列在國外開放預約，還能擁有100美元的三星相關優惠。（翻攝自三星官網）

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