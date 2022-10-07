好搶到不行？蘋果官網買iPhone 14 Plus 「今天買今天下午3點取貨」
蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列在9月9日當天在蘋果官網推出預購後，像是最夯的iPhone 14 Pro Max 256GB紫色款不到5分鐘就完售無法到直營店取貨。那今（7）日開賣的iPhone 14 Plus買氣如何呢？
《聯合新聞網》實測，上午9點左右到蘋果官網購買今天開賣的平價版6.7吋iPhone 14 Plus，若購買主流版本、新色紫色的iPhone 14 Plus 256GB，今日下訂可以「當天下午取貨」，最快時間為下午3點45分，還能自由選擇到A13或是台北101的直營店取貨，好搶到不行，買氣似乎和同尺寸iPhone 14 Pro Max差很大。
再觀察另一個平價版的iPhone 14，256GB紫色版本一樣也能在今天於A13、台北101自由取貨，或是使用宅配明天就能送到家；而iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max則一樣呈現直營店缺貨狀態，但宅配日期已提前至11月1日可送到府，顯示iPhone 14 Pro系列仍是果粉最愛的機種。
有網友表示，iPhone 14 Plus的基本使用功能足以讓多數人使用，加上與iPhone 14 Pro Max價差7000元情況下，認為iPhone 14 Plus應該會大賣，不如趁「今天下標今天下午取貨」的優勢火速把新機入手吧。
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