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好搶到不行？蘋果官網買iPhone 14 Plus 「今天買今天下午3點取貨」

聯合新聞網／ 綜合報導
平價版6.1吋iPhone 14與6.7吋的iPhone 14 Plus兩者價差為4000元，兩款都可以今日下訂今日取貨。（翻攝自蘋果官網）
平價版6.1吋iPhone 14與6.7吋的iPhone 14 Plus兩者價差為4000元，兩款都可以今日下訂今日取貨。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列在9月9日當天在蘋果官網推出預購後，像是最夯的iPhone 14 Pro Max 256GB紫色款不到5分鐘就完售無法到直營店取貨。那今（7）日開賣的iPhone 14 Plus買氣如何呢？

《聯合新聞網》實測，上午9點左右到蘋果官網購買今天開賣的平價版6.7吋iPhone 14 Plus，若購買主流版本、新色紫色的iPhone 14 Plus 256GB，今日下訂可以「當天下午取貨」，最快時間為下午3點45分，還能自由選擇到A13或是台北101的直營店取貨，好搶到不行，買氣似乎和同尺寸iPhone 14 Pro Max差很大。

《聯合新聞網》實測今天（10/7）早上購買平價版6.7吋的iPhone 14 Plus，可以今日下訂今日取貨。（翻攝自蘋果官網）
《聯合新聞網》實測今天（10/7）早上購買平價版6.7吋的iPhone 14 Plus，可以今日下訂今日取貨。（翻攝自蘋果官網）

《聯合新聞網》實測，今天購買iPhone 14 Plus 256GB紫色款，除了可以當天取貨外，還可以自由選擇2家直營店，最快在下午3點45分拿到熱騰騰新機。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測，今天購買iPhone 14 Plus 256GB紫色款，除了可以當天取貨外，還可以自由選擇2家直營店，最快在下午3點45分拿到熱騰騰新機。（圖／聯合新聞網）

再觀察另一個平價版的iPhone 14，256GB紫色版本一樣也能在今天於A13、台北101自由取貨，或是使用宅配明天就能送到家；而iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max則一樣呈現直營店缺貨狀態，但宅配日期已提前至11月1日可送到府，顯示iPhone 14 Pro系列仍是果粉最愛的機種。

平價版6.1吋iPhone 14今天下訂也可以馬上取貨，貨源相當充足。（翻攝自蘋果官網）
平價版6.1吋iPhone 14今天下訂也可以馬上取貨，貨源相當充足。（翻攝自蘋果官網）

有網友表示，iPhone 14 Plus的基本使用功能足以讓多數人使用，加上與iPhone 14 Pro Max價差7000元情況下，認為iPhone 14 Plus應該會大賣，不如趁「今天下標今天下午取貨」的優勢火速把新機入手吧。

而iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max在蘋果官網依舊缺貨，最快11月1日才能拿到貨。（翻攝自蘋果官網）
而iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max在蘋果官網依舊缺貨，最快11月1日才能拿到貨。（翻攝自蘋果官網）

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大尺寸iPhone 14 Plus今開賣「肯定熱銷」 拖到10月才登場全因6大優勢

蘋果（Apple）6.7吋iPhone 14 Plus於今天（10月7日）開賣，同時也是蘋果首次推出非Pro版的大尺寸手機，相信果粉期待不已。一名網友就表示，其實很多人根本不需要太複雜的功能，「只要大螢幕」和基本功能而已，認為肯定會大賣，引起網友認同，表示「所以故意放到10月（賣）呀」，否則可能會影響iPhone 14 Pro Max的銷量。《聯合新聞網》就來幫你列出iPhone 14 Plus的優點。

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