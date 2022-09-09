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官網才開放5分鐘…果粉搶光首批iPhone 14 Pro系列 這規格最快完銷

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官網才開放5分鐘…果粉搶光首批iPhone 14 Pro系列 這規格最快被搶完

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果官網今（9）日晚間8點開放iPhone 14系列新機預購，但直至晚間8點10分才真正開放預購頁面。 圖擷自蘋果官網
蘋果官網今（9）日晚間8點開放iPhone 14系列新機預購，但直至晚間8點10分才真正開放預購頁面。 圖擷自蘋果官網

蘋果官網今（9）日晚間8點開放iPhone 14系列新機預購，官網先於下午2點多暫時關閉，籌備果粉預購活動。然而，原本以為官網會在晚間8點準時開放讓果粉搶購，但實測在晚間8點準時進入蘋果官網時，卻顯示「即將完成，Apple Store更新進入最後階段，稍後見」，未能準時開放，直至晚間8點10分左右，系統才正式開放預購。

據台灣時間8日凌晨1點秋季發表會公布資訊，iPhone 14系列新機訂於9日預購、16日正式發售，但搶購民眾潮絡繹不絕，截至晚間8點20分，預購iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的頁面網站早已被塞爆，蘋果官網顯示2家直營店（信義A13、台北101直營店）店內取貨「缺貨」，已無法選擇「店內取貨」服務，不過民眾仍可選擇「運送（宅配）」服務，但《聯合新聞網》以台北市南港區作宅配地址，可見官網顯示最快需待10月4日至12日才會到貨。

首批iPhone 14 Pro系列新機被秒殺。 圖擷自蘋果官網
首批iPhone 14 Pro系列新機被秒殺。 圖擷自蘋果官網

實測結果也發現，直至晚間8點45分，預購iPhone 14、iPhone 14 Plus的頁面仍流暢運作，且2家直營店供貨狀態皆顯示「可供貨」，可推測此次iPhone 14 Pro系列仍是果粉心中較優的選擇。

不過，也有網友分享搶購經驗，「我只是考慮ㄧ下想門市取貨或宅配就沒了」，該網友指出iPhone 14 Pro系列的256 GB算是最熱門款，開搶5分鐘左右系統就開始當機，似乎首批的店內取貨庫存在短短5分鐘內就完銷。

根據報導指稱，光是蘋果官網開放預購後30分鐘，最熱門的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，得等上二到三周到貨，iPhone 14跟iPhone 14 Plus在多數地區，開賣當天就能拿到。

平價版iPhone 14系列仍可正常預購。 圖擷自蘋果官網
平價版iPhone 14系列仍可正常預購。 圖擷自蘋果官網

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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