官網才開放5分鐘…果粉搶光首批iPhone 14 Pro系列 這規格最快被搶完
蘋果官網今（9）日晚間8點開放iPhone 14系列新機預購，官網先於下午2點多暫時關閉，籌備果粉預購活動。然而，原本以為官網會在晚間8點準時開放讓果粉搶購，但實測在晚間8點準時進入蘋果官網時，卻顯示「即將完成，Apple Store更新進入最後階段，稍後見」，未能準時開放，直至晚間8點10分左右，系統才正式開放預購。
據台灣時間8日凌晨1點秋季發表會公布資訊，iPhone 14系列新機訂於9日預購、16日正式發售，但搶購民眾潮絡繹不絕，截至晚間8點20分，預購iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的頁面網站早已被塞爆，蘋果官網顯示2家直營店（信義A13、台北101直營店）店內取貨「缺貨」，已無法選擇「店內取貨」服務，不過民眾仍可選擇「運送（宅配）」服務，但《聯合新聞網》以台北市南港區作宅配地址，可見官網顯示最快需待10月4日至12日才會到貨。
實測結果也發現，直至晚間8點45分，預購iPhone 14、iPhone 14 Plus的頁面仍流暢運作，且2家直營店供貨狀態皆顯示「可供貨」，可推測此次iPhone 14 Pro系列仍是果粉心中較優的選擇。
不過，也有網友分享搶購經驗，「我只是考慮ㄧ下想門市取貨或宅配就沒了」，該網友指出iPhone 14 Pro系列的256 GB算是最熱門款，開搶5分鐘左右系統就開始當機，似乎首批的店內取貨庫存在短短5分鐘內就完銷。
根據報導指稱，光是蘋果官網開放預購後30分鐘，最熱門的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，得等上二到三周到貨，iPhone 14跟iPhone 14 Plus在多數地區，開賣當天就能拿到。
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