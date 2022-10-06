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大尺寸iPhone 14 Plus明開賣「肯定熱銷」 拖到10月才登場全因6大優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果iPhone 14 Plus將於明天（10月7日）開賣，適合不需要太多功能、又想要大尺寸手機的人，果粉稱這款「肯定大賣」。（圖／翻攝自蘋果官網）
蘋果iPhone 14 Plus將於明天（10月7日）開賣，適合不需要太多功能、又想要大尺寸手機的人，果粉稱這款「肯定大賣」。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）6.7吋iPhone 14 Plus將於明天（10月7日）開賣，同時也是蘋果首次推出非Pro版的大尺寸手機，相信果粉期待不已。一名網友就表示，其實很多人根本不需要太複雜的功能，「只要大螢幕」和基本功能而已，認為肯定會大賣，引起網友認同，表示「所以故意放到10月（賣）呀」，否則可能會影響iPhone 14 Pro Max的銷量。《聯合新聞網》就來幫你列出iPhone 14 Plus的優點。

1.首款大尺寸平價手機

買平價版6.1吋iPhone 14可能很像為蘋果清庫存，但買了6.7吋iPhone 14 Plus卻不會這麼認為嗎？沒錯，全是因為iPhone 14 Plus為蘋果「首次」非Pro版的大尺寸手機，光是這點就有不同的感受度，雖然螢幕最大亮度（一般）僅有800尼特、螢幕更新率只有60Hz，跟Pro有些差距，不過整體來說基本夠用。

iPhone 14 Plus鏡頭也有感升級，能在低光源下拍出好品質照片。（圖／翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Plus鏡頭也有感升級，能在低光源下拍出好品質照片。（圖／翻攝自蘋果官網）

2.重量比6.1吋iPhone 14 Pro還輕

機身重量應該是iPhone 14 Plus最大的亮點之一，iPhone 14 Plus重量僅203克，不僅比6.1吋iPhone 14 Pro的206克還輕3克，跟同尺寸iPhone 14 Pro Max 240克比較，更少了37克，相當有感。

3.價格省7000元

想要大尺寸手機但又覺得iPhone 14 Pro Max太貴嗎？看看iPhone 14 Pro Max 128GB定價為3萬8900元起，但iPhone 14 Plus 128GB為3萬1900元起，兩者價差7000元，若用不到Pro級的相關功能，iPhone 14 Plus真的成為高CP值的絕佳選擇。

iPhone 14 Pro Max 128GB定價為3萬8900元起，iPhone 14 Plus 128GB為3萬1900元，兩者價差達7000元。（圖／翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro Max 128GB定價為3萬8900元起，iPhone 14 Plus 128GB為3萬1900元，兩者價差達7000元。（圖／翻攝自蘋果官網）

4.續航力有感增加

雖然蘋果官網未公布電池容量，但據外媒報導，iPhone 14 Plus為4325mAh，比iPhone 14 Pro的3200mAh和iPhone 14 Pro Max的4323mAh要來得多。若以續航力比較，iPhone 14 Plus播放影片最長達26小時，比iPhone 14 Pro的23小時多了3小時，只比iPhone 14 Pro Max的29小時少3小時而已。

5.鏡頭升級、也有動作模式

iPhone 14 Plus在前鏡頭提升至1200萬畫素、也有自動對焦，與iPhone 14 Pro系列相同。主相機光圈也從f1.6升級至f1.5，在低光源下也有良好拍攝品質；另外，全新宛如自帶穩定器的「動作模式」，iPhone 14 Plus一樣都可使用。

iPhone 14全系列都有動作模式，拍攝影片時，畫面呈現就如同手持穩定器一樣自然不抖動。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14全系列都有動作模式，拍攝影片時，畫面呈現就如同手持穩定器一樣自然不抖動。（翻攝自蘋果官網）

6.衛星SOS服務、車禍偵測一視同仁

蘋果的SOS緊急服務最快在11月在美國和加拿大使用，可在沒有基地台的情況下，透過衛星發出緊急簡訊和位置；而車禍偵測則可在偵測到嚴重車禍時，iPhone 將發出警示聲，並有機會自動撥打緊急服務電話。而該功能在iPhone 14全系列皆通用，沒有大小眼之分。

iPhone 14全系列都有衛星SOS服務及車禍偵測。（圖／翻攝自蘋果官網）
iPhone 14全系列都有衛星SOS服務及車禍偵測。（圖／翻攝自蘋果官網）

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