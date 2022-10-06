買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 注意這時間、靠它4關鍵入手新機

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列相較平價版iPhone 14依舊熱門，《聯合新聞網》實測，若今日購買仍需等到11月中才能收到貨，先前也曾報導如何在蘋果官網搶到現貨。但現在有一名網友祭出「進階版」搶貨教學，只要注意這段時間跟4個關鍵，就可以比別人更早拿到iPhone 14 Pro系列新品囉！

若現在（10月6日）至蘋果官網購買iPhone 14 Pro Max 256GB紫色款，仍需等到11月中才能拿到貨。（翻攝自蘋果官網）

1.時段：每日10:45開搶

一名網友在Dcard分享「進階版」的蘋果官網搶現貨心得，他表示，是透過iPhone裡內建「Apple Store」App搶到現貨，稱早上10點24分到11點30分，蘋果官網有機率釋出直營店現貨，「我推薦在10點45分～11點15分搶購。」並提到，若沒有在這時間刷到現貨，就等隔天繼續努力，不再盲目重覆刷網，「不然很浪費時間。」

2.字體放大＋兩指點擊

他也表示，在App搶購前可以從「設定→螢幕顯示與亮度→文字大小」把手機字體放大，並用兩指點擊，可更容易「點到」相關資訊。

搶貨前建議先把字體放大，比較好點到想要的按鈕喔。（圖／聯合新聞網）

3.開搶前－先填好付款、電子發票資訊

前面都準備好了，網友表示，在開搶前可先把想要的iPhone 14 Pro系列放入「購物袋」後進入結帳畫面，此時「結帳」並未真的付款，而是進去該畫面後，可以在「付款」及「電子發票」填入資訊，這裡也是不少人卡關飲恨之處。付款資訊輸入完後按下儲存、電子發票部分按下「複製帳單地址」儲存。

網友表示，搶貨前可以先把產品放入購物袋，並填入付款及電子發票資訊，如此一來正式搶貨時就不會卡關此處。（圖／聯合新聞網）

4.開搶時－重複店內取貨→取消動作

網友表示，正式開搶時，就在結帳頁面點選「店內取貨」，若看到「無法使用取貨服務」，則再按下取消鈕，繼續重覆「店內取貨→取消」這動作，直到刷出「有貨」。

開始搶購後，不斷連刷「店內取貨→取消」直到刷出現貨即可選擇日期，千萬不要猶豫。（圖／聯合新聞網）

開始搶購後，不斷連刷「店內取貨→取消」直到刷出現貨即可選擇日期，千萬不要猶豫。（圖／聯合新聞網）

刷出「有貨」並有供貨日期時，請不要猶豫，直接點選「報到時段」，選擇「第2天或第3天」後，此時前面輸入的付款與電子發票資料都會自動載入進去，若時段沒了就重複上述動作選擇其他日期，「點擊完成同時，再快速點選下訂單」，他也提到按鍵位置幾乎都在同一處。

刷出「現貨」後，記得快速點選日期並按下確定。（翻攝自Dcard）

5.先從平價版iPhone 14練習搶貨

她還表示，為了搶到iPhone 14 Pro系列現貨，先從比較好買到的平價版iPhone 14官網先「購買練習」，稍微記住按鍵位置，也沒有下標，「這樣搶才不會手忙腳亂。」

該文引起不少網友大讚「好用心」、「好人一生平安」、「樓主賜與我力量啊」，也有網友真的按照此方法成功「畢業」。

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