早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
很苦惱開放預購iPhone 14系列那天沒搶到貨嗎？沒關係，一名網友發現今（16）日蘋果（Apple）開賣iPhone 14，而當天也有機會拿到「直營店現貨」！
據調查，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max都是此次最搶手的手機，其中又以「深紫色」最熱門，若到蘋果官網宅配，最快要等到11月初才能拿到手。一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，發現清晨時，蘋果官網悄悄釋出iPhone 14 Pro系列，但「明天才能店取，大家快去買吧。」吸引不少果粉跑去搶購。
不少人因原Po今天清晨搶到iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max表達感謝，「訂了一隻紫色Pro Max明天店取」、「起來上個廁所就刷到一台14Promax～當天取貨囉。」、「特地設鬧鐘早起搶手機，可以退10月4日訂單了。」、「哈明天就有得拿，排到11月的快開App喔。」、「早起訂現場果然比搶預購簡單。」
《聯合新聞網》在早上6點半與8點半間實測訂購情況，發現蘋果官網真的會不時釋出iPhone 14 Pro系列，最好搶的現貨幾乎是1TB版的iPhone 14 Pro系列，截稿至8點53分為止，還能買得到隔天（9月17日）可在A13蘋果直營店取貨的iPhone 14 Pro 1TB 深紫色，如果想急著拿到，1TB版或許是最快的選擇。網友也可以嘗試清晨開機，也相當有機會可以拿到現貨。
至於平價版的iPhone 14和iPhone 14 Plus現況如何？只能說「好搶到不行」，任何機種都幾乎可在明天直接去直營店取貨，而iPhone 14 Plus因開賣時間為10月7日，但也能選擇當天到直營店拿到新手機，看來平價版與Pro版的銷量買氣真的有差。
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