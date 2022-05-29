影片／驚嘆號螢幕無懸念啦！iPhone 14 Pro外型 泰國蘋果廣告1秒外洩
今年的iPhone 14將在9月發表，雖然未知iPhone 14會有什麼變化，但iPhone 14 Pro系列將會剪掉瀏海，還有渲染圖和模型機印證此事，但在官方未證實前都還是算「謠言」。不過日前傳出疑似官方的宣傳影片外洩iPhone 14 Pro外型，雖然事後影片已刪除，但仍被網友備份。
國外媒體爆料iPhone 14 Pro系列將改成橫向驚嘆號挖孔螢幕設計。一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版提到自己在YouTube上不小心看到泰國的Apple Pay廣告，「手機用上了沒有看過的Face ID模組樣態。」他提到，該廣告內容已被下架，網路上流傳的是備份檔。他好奇到底是不是今年iPhone 14 Pro所使用的Face ID模組呢？
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網友看完以後表示，「酷喔，Apple帳號曾經發佈的影片，那就準沒錯了」、「看來謠言是真的了」、「換起來」、「蘋果官方發的話那就八九不離十啦XDDD」、「這樣今年不換Pro人家怎知拿的是新款」、「iPhone 14 Pro的尺寸和外觀早就都提供給開發周邊的廠商了。」、「9月發表的話現在定案剛剛好」、「差不多要定案了吧，應該6月底至7月後就要進量產。」
雖然疑似泰國蘋果的Apple Pay廣告瞬間出現iPhone 14 Pro「橫向驚嘆號」螢幕的影片，看起來是無懸念，不過部落客ShrimpApplePro卻認為該影片是假影片，但也讓不少果粉好奇，若是假影片的話，為何影片遭到移除呢？留給大家想像的空間。
外媒傳出蘋果今年9月將推出4款機種，分別是6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro、6.7吋的iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro Max，取消mini款。其中，iPhone 14 Pro系列鏡頭將變得更大更凸、升級為4800萬畫素鏡頭，螢幕也從瀏海改成橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，邊框變的更細，並用A16處理器，要與iPhone 14有不同區別。
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