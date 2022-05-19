鏡頭史上最大粒！iPhone 14 Pro Max真的長這樣 實體模型機比拚3重點

iPhone 14 Pro系列要「揮別瀏海」係金ㄟ嗎？現在有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機，並且與iPhone 13 Pro Max比較實際大小，似乎都跟謠言相差不遠，《聯合新聞網》整理這次實體模型機的3大點比一比。
YouTuber「Unbox Therapy」拿出iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機，可看出Pro系列真的拿掉瀏海，改成橫躺驚嘆號的挖孔螢幕設計。而靜音鍵、音量鍵、電源鍵和sim卡的位置都跟iPhone 13 Pro Max一樣沒太大變化，並且也使用Lighting接孔。先前曾傳明年的iPhone 15才會換成USB type-C接孔。
將iPhone 13 Pro Max與iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機放在一起，可以看出iPhone 14 Pro Max機身寬度變窄，少了約0.52mm，但厚度比iPhone 13 Pro Max大，邊框比較之下，似乎也變得更窄一些。不過外媒曾爆料，因螢幕大小差異不大，不會調整iOS介面設定。
iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機的鏡頭模組和鏡頭，確實比iPhone 13 Pro Max更長大一些，iPhone 14 Pro Max和iPhone 13 Pro Max鏡頭模組各自寬度約40mm、38.75mm，鏡頭直徑各為16.17mm和15.51mm，iPhone 14 Pro Max為何鏡頭變大的原因是因為將加入4800萬畫素，成為iPhone史上最大粒的鏡頭。
iPhone 14 Pro系列要「揮別瀏海」係金ㄟ嗎？現在有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機，並且與iPhone 13 Pro Max比較實際大小，似乎都跟謠言相差不遠，《聯合新聞網》整理這次實體模型機的3大點比一比。
新一代iPhone換換外型還不夠，據外媒曝光蘋果的最新專利文件，蘋果針對裝上新的iPhone保護殼或底座，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。
此次在遊戲機種更新部分，宏碁也宣布推出新款加入3D視覺體驗的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，以及另一款遊戲筆電Predator Triton 300 SE，並且同步推出兩款支援AMD FreeSync Premium技術，並且獲得德國萊茵TÜV Eyesafe顯示認證的Predator電競螢幕。
針對過去推出的ConceptD系列創作者筆電與桌機產品，宏碁此次揭曉換上Intel第12代Core系列處理器，並且採用NVIDIA GeForce RTX A5500等顯示卡的新款ConceptD 5、ConceptD 5 Pro，另外也推出新款ConceptD 500與ConceptD 100桌機。另外，宏碁也同步更新SpatialLabs View系列顯示器，藉此擴大3D立體視覺應用產品線。
宏碁宣布推出換上Intel第12代Core H系列處理器的新款Swift 3 OLED筆電，另外也更新符合Intel Evo設計的Spin 5，以及採14吋螢幕與可收納手寫筆的Spin 3兩款可翻轉筆電。
從2021年推出以永續為設計的Vero系列產品，更在今年初推出Aspire Vero國家地理雜誌聯名款，藉此推動環境永續發展，宏碁此次宣布擴大Vero系列產品，分別推出新款Aspire Vero筆電、Veriton Vero AIO，另外更推出Vero系列鍵盤、滑鼠、螢幕，以及投影機設備。
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