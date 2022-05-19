鏡頭史上最大粒！iPhone 14 Pro Max真的長這樣 實體模型機比拚3重點

iPhone 14 Pro系列要「揮別瀏海」係金ㄟ嗎？現在有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機，並且與iPhone 13 Pro Max比較實際大小，似乎都跟謠言相差不遠，《聯合新聞網》整理這次實體模型機的3大點比一比。

YouTuber「Unbox Therapy」拿出iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機，可看出Pro系列真的拿掉瀏海，改成橫躺驚嘆號的挖孔螢幕設計。而靜音鍵、音量鍵、電源鍵和sim卡的位置都跟iPhone 13 Pro Max一樣沒太大變化，並且也使用Lighting接孔。先前曾傳明年的iPhone 15才會換成USB type-C接孔。

iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機可看出改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）

iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（上）和iPhone 13 Pro Max相比，靜音鍵、音量鍵、電源鍵和sim卡的位置差不多。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）

將iPhone 13 Pro Max與iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機放在一起，可以看出iPhone 14 Pro Max機身寬度變窄，少了約0.52mm，但厚度比iPhone 13 Pro Max大，邊框比較之下，似乎也變得更窄一些。不過外媒曾爆料，因螢幕大小差異不大，不會調整iOS介面設定。

兩者擺放一起，iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（右）的機身寬度，似乎比iPhone 13 Pro Max窄一些。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）

兩者擺放一起，iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（左）的厚度，比iPhone 13 Pro Max厚一些。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）

iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（左）螢幕邊框有稍微縮窄，iPhone 13 Pro Max邊框較粗。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）

iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機的鏡頭模組和鏡頭，確實比iPhone 13 Pro Max更長大一些，iPhone 14 Pro Max和iPhone 13 Pro Max鏡頭模組各自寬度約40mm、38.75mm，鏡頭直徑各為16.17mm和15.51mm，iPhone 14 Pro Max為何鏡頭變大的原因是因為將加入4800萬畫素，成為iPhone史上最大粒的鏡頭。

iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（左）明顯可見相機模組與鏡頭都比iPhone 13 Pro Max大，鏡頭直徑16.17mm和15.51mm。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）

iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（左）明顯可見相機模組與鏡頭都比iPhone 13 Pro Max大，鏡頭直徑16.17mm和15.51mm。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）

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