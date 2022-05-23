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等iPhone14先買「過渡機」 iPhone 13哪款最保值？網友直指這一台

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友列出iPhone 13 Pro Max（左起）、iPhone 13 Pro和iPhone 13選項，詢問網友現在買哪一款比較保值。（翻攝自蘋果官網）
一名網友列出iPhone 13 Pro Max（左起）、iPhone 13 Pro和iPhone 13選項，詢問網友現在買哪一款比較保值。（翻攝自蘋果官網）

舊iPhone撐不到iPhone 14系列9月開賣，先換個iPhone 13可以嗎？一名網友表示，想把iPhone 13系列當備用機，詢問網友們若要買新機的話，「iPhone 13哪種機型最保值？」引起網友討論。

一名網友在批踢踢（PTT）iOS版表示，自己的舊手機「掛掉」，沒有備用機無法等最新的iPhone 14，在過渡期間只能買iPhone 13，也強調「半年後一定會換iPhone 14」，他從保值度來看，詢問網友現在買iPhone 13系列全新手機，僅列出iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max選項，「半年後iPhone 13系列哪支二手價會貶值最少呢？」沒想到多數網友卻選擇「iPhone 13 mini」。

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網友表示，「看官網舊換新價格」、「iPhone 13 mini（是）最後一代小手機」、「應該是mini，物以稀為貴」、「覺得會是mini或13，短期內不會再出小手機，銷量又少，但有一定族群愛用。」、「最近買了Mini, 同容量二手價跟13幾乎一樣了，整個MacShop（版）都是在收mini，沒幾個人在賣的。」

網友認為iPhone 13 mini（左）為蘋果最後一代小手機，物以稀為貴，可能會比較保值。（圖／翻攝自蘋果YouTube）
網友認為iPhone 13 mini（左）為蘋果最後一代小手機，物以稀為貴，可能會比較保值。（圖／翻攝自蘋果YouTube）

但各型號都各有擁護者，像是iPhone 13 Pro系列的螢幕更新率為120Hz，相關規格也與iPhone 13有所差異，「這代（保值）一定是pro啊，感覺很多人沒Care二手市場，mini雖然是末代，但不看好，受眾者還是太少，有價無市。」挺iPhone 13者則認為該款是最多人拿的手機，「應該iPhone 13保值」。

先前外媒曾報導，全球暢銷智慧型排行榜前5名依續為iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、Galaxy A12、iPhone 13 Pro和Galaxy A32，未見iPhone 13 mini列入榜中，顯示蘋果iPhone 14系列放棄mini機種，改推iPhone 14 Max可能是對的決策，固守6.1吋和6.7吋2種規格的手機。

外媒曝此次iPhone 14的亮相日期應該不會延後。（翻攝自推特theapplehub）
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