等iPhone14先買「過渡機」 iPhone 13哪款最保值？網友直指這一台

舊iPhone撐不到iPhone 14系列9月開賣，先換個iPhone 13可以嗎？一名網友表示，想把iPhone 13系列當備用機，詢問網友們若要買新機的話，「iPhone 13哪種機型最保值？」引起網友討論。

一名網友在批踢踢（PTT）iOS版表示，自己的舊手機「掛掉」，沒有備用機無法等最新的iPhone 14，在過渡期間只能買iPhone 13，也強調「半年後一定會換iPhone 14」，他從保值度來看，詢問網友現在買iPhone 13系列全新手機，僅列出iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max選項，「半年後iPhone 13系列哪支二手價會貶值最少呢？」沒想到多數網友卻選擇「iPhone 13 mini」。

網友表示，「看官網舊換新價格」、「iPhone 13 mini（是）最後一代小手機」、「應該是mini，物以稀為貴」、「覺得會是mini或13，短期內不會再出小手機，銷量又少，但有一定族群愛用。」、「最近買了Mini, 同容量二手價跟13幾乎一樣了，整個MacShop（版）都是在收mini，沒幾個人在賣的。」

網友認為iPhone 13 mini（左）為蘋果最後一代小手機，物以稀為貴，可能會比較保值。（圖／翻攝自蘋果YouTube）

但各型號都各有擁護者，像是iPhone 13 Pro系列的螢幕更新率為120Hz，相關規格也與iPhone 13有所差異，「這代（保值）一定是pro啊，感覺很多人沒Care二手市場，mini雖然是末代，但不看好，受眾者還是太少，有價無市。」挺iPhone 13者則認為該款是最多人拿的手機，「應該iPhone 13保值」。

先前外媒曾報導，全球暢銷智慧型排行榜前5名依續為iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、Galaxy A12、iPhone 13 Pro和Galaxy A32，未見iPhone 13 mini列入榜中，顯示蘋果iPhone 14系列放棄mini機種，改推iPhone 14 Max可能是對的決策，固守6.1吋和6.7吋2種規格的手機。

外媒曝此次iPhone 14的亮相日期應該不會延後。（翻攝自推特theapplehub）

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