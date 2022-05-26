快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

iPhone 14 Pro四色全曝光！「仙氣紫」非以往的紫 果粉嫌像褪色

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro系列將推出4色。圖為白色。（翻攝自推特ianzelbo）
iPhone 14 Pro系列將推出4色。圖為白色。（翻攝自推特ianzelbo）

今年有望在9月推出的iPhone 14系列每周都有新爆料！若iPhone 13強打綠色系，那今年會推什麼顏色呢？國外媒體曝光iPhone 14 Pro全新渲染圖，其中以紫色最為夢幻，而這種紫色不像是「先前所想像的紫色」、也不是iPhone 12版本的紫色，更讓果粉好奇實機顏色到底為何。

國外媒體日前曝光iPhone 14 Pro系列的渲染圖，可見正面螢幕幾乎沒有黑色邊框，螢幕占比變得更大，橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計似乎比原本的模型機要來的大一點點，另外邊角也變得比iPhone 13 Pro系列更為圓潤，並採不鏽鋼邊框；背後就像先前的謠言相同，鏡頭因升級至4800萬畫素，變得更大更凸，背蓋為玻璃材質。

iPhone 14 Pro系列將推出4色，其中「仙氣紫」最受矚目，但也有網友哀號「天峰藍被取代了」。（翻攝自推特theapplehub）
iPhone 14 Pro系列將推出4色，其中「仙氣紫」最受矚目，但也有網友哀號「天峰藍被取代了」。（翻攝自推特theapplehub）

此外，從外媒曝光的照片可看出，這次iPhone 14 Pro系列將推出4色，白色、石墨色、金色及新樣貌的紫色，而這次的紫色又跟以往iPhone 12紫色機型的色調不同，似乎顏色又更淡了一些，走「仙氣紫」風格，可能會隨著燈光照射顯示不同紫色，加上不鏽鋼邊框加持，讓機身整體質感提升。

iPhone 14 Pro系列鏡頭變得更大更凸，據傳是因為升級至4800萬畫素的關係。圖為「仙氣紫」。（翻攝自推特ianzelbo）
iPhone 14 Pro系列鏡頭變得更大更凸，據傳是因為升級至4800萬畫素的關係。圖為「仙氣紫」。（翻攝自推特ianzelbo）

全新渲染圖一出立刻吸引果粉討論，表示「喜歡目前的設計，正面和背面都很新鮮」、「希望紫色是真的」，但也有人失望表示，「天峰藍被取代了」、「沒有松嶺青色嗎」、「天峰藍是Pro系列最棒的顏色，這種紫色很像褪色，我寧願買石墨色。」似乎評價很兩極。

iPhone 14 Pro系列將推出4色，圖為石墨色。（翻攝自推特ianzelbo）
iPhone 14 Pro系列將推出4色，圖為石墨色。（翻攝自推特ianzelbo）

iPhone 14 Pro系列將推出4色，圖為金色。（翻攝自推特ianzelbo）
iPhone 14 Pro系列將推出4色，圖為金色。（翻攝自推特ianzelbo）

iPhone 12的紫色跟iPhone 14 Pro系列的渲染圖相比，色調較深。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 12的紫色跟iPhone 14 Pro系列的渲染圖相比，色調較深。（翻攝自蘋果官網）

延伸閱讀

iPod Touch真的再見了… 蘋果官網只留下這項目

蘋果秋季發表日期曝光 不只iPhone 14...爆料客點名4大新品

全球手機暢銷排行 數據證明iPhone小手機掰掰、安卓最夯是它

等iPhone14先買「過渡機」 iPhone 13哪款最保值？網友直指這一台

相關新聞

iPhone 14 Pro四色全曝光！「仙氣紫」非以往的紫 果粉嫌像褪色

今年有望在9月推出的iPhone 14系列每周都有新爆料！若iPhone 13強打綠色系，那今年會推什麼顏色呢？國外媒體曝光iPhone 14 Pro全新渲染圖，其中以紫色最為夢幻，而這種紫色不像是「先前所想像的紫色」、也不是iPhone 12版本的紫色，更讓果粉好奇實機顏色到底為何。

iPod Touch真的再見了… 蘋果官網只留下這項目

蘋果（Apple）5月10日才宣布停產iPod Touch並「售完為止」，沒想到外媒發現iPod Touch相關購買頁面已悄悄下架，擁有21年歷史的iPod Touch，最新款停在2019年發布，現在真的永存在果粉心中了。

彭博：蘋果預告供應商 今年iPhone訂單持平在2.2億支

彭博資訊今（26）日引述消息人士報導，蘋果公司計劃讓2022年的iPhone產量與去年持平，主要是預期智慧手機的市場會比...

超可愛！小米推原子小金剛限定版Redmi Note 11T Pro+ 再推降噪耳機Redmi Buds 4 Pro、小米手環7

先前推出支援120W有線快充的Redmi Note 11T之後，小米稍早在中國市場宣布推出Redmi Note 11T Pro，以及Redmi Note 11T Pro+，甚至還在Pro+機種推出原子小金剛 (Astro Boy)限定版，同時也宣布推出標榜對應58毫秒低延遲表現的真無線降噪耳機Redmi Buds 4 Pro，並且推出新款微幅升級的小米手環7。

IDC：2022年一季度全球最暢銷手機為iPhone 13

集微網消息，根據IDC的最新報告，蘋果的 iPhone 13 是2022 年第一季度全球最暢銷的智能手機。

iPhone 14螢幕刷新率升級 可實現Apple Watch「免解鎖隨顯」

根據一位螢幕分析師Ross Young稱，美國Apple公司即將推出的iPhone 14 Pro螢幕可能具有永遠在線的顯示（Always-On)）功能，這得益於其可變刷新率和ProMotion技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。