iPhone 14 Pro四色全曝光！「仙氣紫」非以往的紫 果粉嫌像褪色
今年有望在9月推出的iPhone 14系列每周都有新爆料！若iPhone 13強打綠色系，那今年會推什麼顏色呢？國外媒體曝光iPhone 14 Pro全新渲染圖，其中以紫色最為夢幻，而這種紫色不像是「先前所想像的紫色」、也不是iPhone 12版本的紫色，更讓果粉好奇實機顏色到底為何。
國外媒體日前曝光iPhone 14 Pro系列的渲染圖，可見正面螢幕幾乎沒有黑色邊框，螢幕占比變得更大，橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計似乎比原本的模型機要來的大一點點，另外邊角也變得比iPhone 13 Pro系列更為圓潤，並採不鏽鋼邊框；背後就像先前的謠言相同，鏡頭因升級至4800萬畫素，變得更大更凸，背蓋為玻璃材質。
此外，從外媒曝光的照片可看出，這次iPhone 14 Pro系列將推出4色，白色、石墨色、金色及新樣貌的紫色，而這次的紫色又跟以往iPhone 12紫色機型的色調不同，似乎顏色又更淡了一些，走「仙氣紫」風格，可能會隨著燈光照射顯示不同紫色，加上不鏽鋼邊框加持，讓機身整體質感提升。
全新渲染圖一出立刻吸引果粉討論，表示「喜歡目前的設計，正面和背面都很新鮮」、「希望紫色是真的」，但也有人失望表示，「天峰藍被取代了」、「沒有松嶺青色嗎」、「天峰藍是Pro系列最棒的顏色，這種紫色很像褪色，我寧願買石墨色。」似乎評價很兩極。
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