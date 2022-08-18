Netflix低價廣告訂閱方案變「次等公民」？他曝2功能遭閹割

Netflix除了本（8）月22日將針對5處祭出「新家規」用IP偵測裝置剷除「寄生帳號」外，未來也將推出較為低價的廣告訂閱方案來挽回訂戶，不過有外媒發現，低價廣告訂閱方案可能會被當成「次等公民」少了部分功能。

據外媒報導，開發人員Steve Moser意外在iPhone裡的Netflix App的內部代碼發現，「Netflix提供『離線下載』功能，不包含廣告訂閱方案」。據Netflix官網顯示，目前提供3種訂閱方案（基本、標準和高級會員），皆有離線下載的服務，只是依方案不同，下載的內容裝置數量也有所不同。

NETFLIX在台灣方案分成基本、標準及高級會員，都有離線下載功能，月費從270元至390元不等。（翻攝自NETFLIX官網）

另外還提到，廣告訂閱方案的訂戶「無法跳過廣告」，廣告放送期間的播放控制鈕將暫時失效，無法使用，也意味著較為低價的廣告訂閱方案有如「次等公民」，不僅除去下載的功能外，廣告還要「看好看滿」，這樣的做法是否能增加用戶還有待商榷。

對此，Netflix未回應相關一事。而廣告訂閱方案最快在明年推出，離推出時間還剩下數個月，也許Netflix在未來可能會再次調整低價方案內容。

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