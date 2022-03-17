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NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

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用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

聯合新聞網 / 綜合報導
NETFLIX日前宣布，將針對共用帳號分享給非同住者額外收費，意即主帳號將付更多費用，目前在智利、哥斯大黎加與秘魯進行測試。路透
NETFLIX日前宣布，將針對共用帳號分享給非同住者額外收費，意即主帳號將付更多費用，目前在智利、哥斯大黎加與秘魯進行測試。路透

NETFLIX的家庭方案（標準或高級會員）讓不少人與其他「好友」一同共用，先前NETFLIX也在國外傳出可能會封鎖帳號共享行為，但該動作處在「只聞樓梯響」的階段。不過NETFLIX日前突然宣布，將實施針對共用帳號分享給非同住者額外收費，意即主帳號將付更多費用，未來先在3處進行測試。

產品創新總監Chengyi Long日前在NETFLIX官網表示，NETFLIX家庭方案相當受歡迎，但共享上確實也造成一些混亂，故將實施「共用帳號分享給非同住者」額外收費，在未來數周內，將在智利、哥斯大黎加與秘魯測試2項新功能

添加額外會員：

可在標準及高級會員加入最多2名不同居住地的子帳號，約為2.99美金起（約新台幣85元），享有自己的個人資料、帳密和個性化推薦。

個人資料轉移至新帳戶：

基本、標準和高級會員可將共享帳戶的資料轉移至新帳號或子帳號，並保有歷史紀錄、我的列表和個性化建議。

台灣基本會員每月270元（1人）、標準會員330元（最多2人）、高級會員390元（最多4人）。雖然台灣未受影響仍維持原方案，但若以此測試方案來算，高級會員加入2名不同居住地的子帳號，每月多付170元，月費將達570元。

而該3地的測試方案未得知是否以ip為依據分辨同住者，若出差、出國在不同地方看NETFLIX，是否會算「非同住者」呢？恐怕會引起不少爭議。

NETFLIX在台灣方案分成基本、標準及高級會員，月費從270元至390元。（翻攝自NETFLIX官網）
NETFLIX在台灣方案分成基本、標準及高級會員，月費從270元至390元。（翻攝自NETFLIX官網）

《華燈初上》也在NETFLIX放送，第三季將於3月18日登場。（翻攝自NETFLIX官網）
《華燈初上》也在NETFLIX放送，第三季將於3月18日登場。（翻攝自NETFLIX官網）

秘魯 智利

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