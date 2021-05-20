1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡

本週介紹幾種「防疫實聯制」實際應用方法，包括中興大學和其他單位共同合作開發的 Google 表單，只要透過簡單設定 Google 文件產生 QR Code 就能登錄顧客資料；或是以 LINE 或應用程式建立的實聯制頁面像是防疫實聯衝衝衝、PTR 實聯登記，現今可選擇的方式不少，但也衍生出一些問題，包括個資在使用上會不會有隱私問題？還有不同店家使用的表單不同，每次都必須重新填寫造成時間浪費，也可能增加群聚風險等等。

行政院今日（19 日）宣布推出「1922 簡訊實聯制」系統，整合五大電信商，讓民眾在掃描 QR Code 後快速開啟手機簡訊、自動帶入場所代碼，傳送到收訊號碼 1922 即可完成實聯登記。這項服務完全無需額外支付簡訊費用（包含店家及顧客），更重要的是可以使用最少時間完成實聯制登記作業，而且不用擔心個資外流。

簡單來說，簡訊實聯制作法是透過手機進行登記，在簡訊裡帶入一組隨機產生的場所代碼並發送到 1922，系統就會將手機號碼、場所代碼和進入時間儲存起來，當需要疫調追蹤軌跡政府就能向電信商取得相關資訊。

遵照「COVID-19 防疫新生活運動：實聯制措施指引」以取得最少的個人資料，簡訊內容會保存在使用者手機所屬之電信商，僅限用於防疫目的，超過 28 天即會刪除。

依 1922 簡訊實聯制 & 使用 QA 說明，簡訊實聯制系統是實聯制其中一種方式，與店家使用的紙筆登記、或是自行製作表單系統並不衝突，政府也不會強制店家使用此系統。除此之外，1922 簡訊實聯制不用額外安裝 APP，對於沒有相機、無法掃 QR Code 的舊型手機也一樣可透過手動輸入簡訊方式進行實聯制登記。

1922 簡訊實聯制 https://emask.taiwan.gov.tw/real/

使用教學

申請店家專屬的場所代碼、QR Code

STEP 1

開啟「1922 簡訊實聯制」的 QR Code 登記作業頁面，選擇要登記的類別，如果有統一編號就選「法人店家」，沒有的話直接選「個人店家」身分即可。

登記前提供五種驗證方式，包括健保卡、自然人憑證、簡易認證、行動電話認證和簡易查詢五種，如果之前有用過「使用 eMask 線上預購口罩，健保卡或自然人憑證驗證可信用卡繳費」的話可選擇簡易認證，或是以行動電話加上健保卡卡號進行行動電話認證，這部分和今年新上線的「手機報稅」驗證方式相同。

STEP 2

點選後會先進行系統環境檢查，按下中間的按鈕跳到下一步。

我是選擇「簡易認證」方式，輸入身分證字號、手機號碼就能完成驗證，這個認證方式適用於在 eMask 口罩預購系統有過購買紀錄者使用，如果沒有的話，建議可選擇「行動電話認證」方式就不需要讀卡機（但需要準備健保卡卡號）。

STEP 3

進入登記系統後會自動帶入身分證號、手機號碼，下方欄位需要輸入店名、店家聯絡電話、分店數量、電子郵件和驗證碼，完成後點選「確認送出」。

STEP 4

完成後會顯示已登記店家資料，也會產生一組隨機「店碼」。

點選「列印」將產生的 QR Code 以 PDF 格式下載、列印後張貼讓顧客掃描即可。

掃描 QR Code 進行簡訊實聯制登記

STEP 1

以手機相機掃描「簡訊實聯制」產生的 QR Code 自動開啟手機「訊息」功能，傳送給受訊號碼 1922，訊息內容會帶入場所代碼，點選送出就完成實聯制登記，將訊息畫面出示給店家查核以確認代碼正確。

這項服務完全無需額外支付簡訊費用，只會記錄用戶的手機號碼、場所代碼和時間。如果你的手機不支援掃 QR Code，也可手動開啟訊息功能，將場所代碼輸入後發送至 1922 。

相機不支援 QR Code 掃碼，可加入疾管家 LINE

STEP 1

如果你的相機無法自動辨識 QR Code 或是沒有其他的 QR Code 掃瞄器，依照說明，也可加入疾管家 LINE 官方帳號（@taiwancdc）。

STEP 2

將「疾管家」加入 LINE 好友、開啟對話視窗後，點選右下角「實聯制掃碼」功能。

STEP 3

給予應用程式相關權限後以「實聯制掃碼」掃描 1922 簡訊實聯制產生的 QR Code，一樣會開啟訊息功能並帶入場所代碼，發送訊息後就完成實聯制登記。

值得一試的三個理由： 1.政府推出的簡訊實聯制服務，店家可免費申請 QR Code 2.掃描 QR Code 以簡訊傳送場所代碼至 1922 就能完成實聯制登記 3.店家或顧客都無需支付簡訊費用，資料會保存在電信商 28 天後刪除

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

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