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田徑／楊俊瀚個人商品上架 FUTING CUP活動將登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊俊瀚圓夢TEE。圖／前勁國際提供
楊俊瀚圓夢TEE。圖／前勁國際提供

「台灣最速男」楊俊瀚年初公佈個人品牌LOGO，如今圓夢計畫即將啟動，首項個人商品、帶有原住民圖騰的設計TEE今天正式於官網上架，扣除成本後的收入將作為楊俊瀚日後長期國外移地訓練、推動街頭田徑賽等相關訓練基金，楊俊瀚表示，非常興奮看到自己商品的成品，希望大家能多多支持，「6月台灣國際田徑公開賽一起穿上圓夢TEE，為我加油。」

楊俊瀚以及其經紀團隊經過一季努力，於今年度第二季推出楊俊瀚首樣個人品牌商品，如同呼應楊俊瀚原住民名字，圓夢TEE背後印有阿美族圖騰，彷彿背負族人希望，楊俊瀚將繼續大步往前邁進。第一波商品今天上架，預計一週內出貨，粉絲可以拿到熱騰騰上衣，為楊俊瀚應援，6月初即可穿上圓夢TEE到台灣國際田徑賽的現場台北田徑場，以身相挺，一起#挺FUTING、#挺快的。

楊俊瀚穿著圓夢TEE拍攝形象照。圖／前勁國際提供
楊俊瀚穿著圓夢TEE拍攝形象照。圖／前勁國際提供

此外，前50名購買圓夢TEE的粉絲，可以於官網登記參加5月26日粉絲見面會，採先來先到制，粉絲會現場將規劃多項趣味遊戲橋段，將獲得近距離跟楊俊瀚互動的機會，詳情請洽活動官網https://futingyang.oen.tw/

同時，楊俊瀚以原住民名字FUTING命名的盃賽系列活動也將登場，第二季5月26日將舉辦田徑訓練工作坊，主打「速度訓練」，首度完整公開楊俊瀚速度訓練內容，邀請楊俊瀚專項肌力與體能訓練教練謝佳鈞、國家隊物理治療師李瑋君、金牌運動營養師黎晉易等擔任講師，楊俊瀚也會現身獨家分享自身經驗。速度訓練工作坊今開放報名，將限額開放，希望帶給對於速度訓練有興趣的基層教練、學生運動員等，更多啟發、更多討論。

楊俊瀚 田徑

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