高球／紐奧良蘇黎世賽 潘政琮、俞俊安組隊繳出64桿 

征戰美巡的台灣好手潘政琮與俞俊安，本周組隊參加紐奧良蘇黎世菁英賽（Zurich Classic of New Orleans）。兩人聯手在首輪四人四球賽繳出負8桿的64桿佳績，僅以3桿之差落後。

這對好友在TPC路易斯安那（TPC Louisiana）球場聯手抓到九隻小鳥，吞下一個柏忌。這是他們倆人第一次搭檔參加這場美巡團隊賽，這場比賽的成績也納入聯邦快遞盃積分計算。

在首輪結束時，四支隊伍以火熱的61桿並列領先。包括羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）∕肖恩勞瑞（Shane Lowry）、萊恩布雷姆（Ryan Brehm）∕馬克哈伯德（Mark Hubbard）、班柯爾斯（Ben Kohles）∕裴頓金澤爾（Patton Kizzire）以及艾隆雷伊（Aaron Rai）∕大衛利普斯基（David Lipsky）。

曾在美巡拿過一勝的潘政琮，很高興終於能和俞俊安組隊參加紐奧良蘇黎世菁英賽。這場比賽是他本賽季第五次出賽，「我們已經討論了很長時間，應該是在兩年前吧。去年我們本來要組隊的，但我們都受傷了。基本上是的，一直在等待這一刻。」32歲的潘政琮說道，他本賽季的前四場出賽都順利晉級周末決賽。

年輕七歲的俞俊安很尊敬潘政琮，並接受了他的建議，踏上了通往職業高爾夫的美國大學之路，且在就讀亞利桑那州立大學時表現相當出色。他認為他們能在這場兩人團隊賽中度過愉快的一周。

「你必須有人打得扎實，至少打平標準桿或抓到小鳥，才能讓另一個人可以減輕一點壓力。這是美好的一天。」俞俊安表示，他在今年的美巡賽已有三場比賽打進前十名，「我們都打得很扎實，從第10洞開始就取得了良好的開局。我抓到了一些小鳥，潘政琮也打了一些博蒂並救了一些重要的平標準桿。明天的賽制是輪流擊球，我們將盡力保持下去並打出低桿數。」

這對亞洲組合在第17洞吞下了唯一的柏忌，但潘政琮緊接著在第1洞漂亮地抓下小鳥，讓球隊重回正軌，他說：「第17洞和18洞有點棘手，但在第1洞，我從果嶺外推進一記長推，抓下博蒂，這為我們扭轉了局面。俞俊安一整天都表現得很穩定，總是能穩定地上球道並上果嶺，所以他讓我的這一天變得更加輕鬆。」