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全中運／田徑耀眼新星 陳羿岑奪5金

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
台中萬和國中陳羿岑全中運獨攬5金。圖／北市教育局提供
台中萬和國中陳羿岑全中運獨攬5金。圖／北市教育局提供

113年全中運昨天落幕，今年在田徑場上依舊有不少新星嶄露頭角，來自台中市萬和國中國二的陳羿岑在參賽所有項目都拿下金牌，包括昨天壓軸登場的國女1600公尺接力，擔任最後一棒的她上演戲劇化逆轉秀，個人單屆狂掃5面金牌，成為田徑場上最耀眼的新星，明年全中運將移師台南舉行。

去年全運會就在女子400公尺封后成為史上最年輕田徑金牌得主的陳羿岑，今年二度參加全中運，報名國女200公尺、400公尺、400公尺接力、1600公尺混合接力、1600公尺接力等5賽事。

其中在日前的400公尺，陳羿岑就跑出了53秒13的佳績，登上我國歷年第三傑，僅次於「飛躍羚羊」紀政與徐佩菁，並改寫U18、U20全國紀錄，而接下來她更與隊友攜手拿下400公尺接力、1600公尺混合接力雙金。

昨天最後兩項賽事，陳羿岑在國女200公尺決賽以24秒64拿下個人第4金後，休息不到一小時又在1600公尺接力扛起最後一棒重任，並幫助一度落後的萬和國中逆轉，收下個人第5金。

對於生涯第二次參加全中運五項賽事奪金率百分之百，陳羿岑表示，雖然在接力比完後氣力放盡，但也很開心完成賽前設定的五金目標，且每一面獎牌都讓她留下深刻印象；在被問到明年是否將再挑戰五金紀錄時，她則笑著搖頭直呼累。

至於新北市明德國中國一生林子婕，雖僅練習欄架一年，但日前先是在國女100公尺欄架跑出13秒86創下我國國中女生最快紀錄，昨登場的400公尺跨欄她是以破個人最佳的63秒37摘銀，全中運初體驗就1金1銀。

全中運 女生 田徑 金牌

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