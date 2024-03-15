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MLB／早稻田中鋒盛產美女 前輩讚大谷愛妻做雜務從不抱怨

中央社／ 東京15日綜合外電報導
田中真美子曾在2017年來台灣比賽。圖／本報資料照片
田中真美子曾在2017年來台灣比賽。圖／本報資料照片

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平今天在IG發布合照，揭身旁妻子身分為前女籃球員田中真美子。日媒報導田中2017年曾來台參加世大運會，是日本女籃奪銀成員。

日本週刊雜誌「星期五」（FRIDAY）報導，27歲的田中真美子從初中、高中、大學到出社會後，一直活躍籃壇。

她就讀於早稻田大學三年級時，代表日本隊參加2017年台北世界大學運動會，雖然決賽78比85不敵澳洲，仍為球隊贏得50年來的世大運首枚女籃銀牌，可惜之後與東京奧運女籃國家隊緣慳一面。

田中在球場外的表現，也讓早稻田大學的前輩留下深刻印象。

田中真美子（中）被日媒認為是大谷翔平的妻子。圖／摘自IG
田中真美子（中）被日媒認為是大谷翔平的妻子。圖／摘自IG

一名早大的前輩回憶田中真美子大一時期「剛加入球隊時有各種雜務要做，但從不抱怨，不僅主動幫忙搬重物，還大聲為隊友加油打氣及協助前輩，態度讓人留下了深刻印象」。

有田中真美子的前輩說：「不知為何，早稻田的中鋒一直以來都有『美女齊聚』的評價，田中也是其中之一。她是個沉著冷靜、身負比賽輸贏的關鍵人物。此外，她善於與前輩、同事和後輩溝通，是那種不動聲色地照顧身旁的人」。

前輩也評價田中在課業上的表現「她的成績雖然不是特別優秀，但聽說她對教練養成等課程很感興趣，並積極旁聽」。

田中真美子的哥哥田中真一也是運動員，現效力於日本橄欖球頂級聯賽（Japan Rugby League One）黑公羊東京（Black Rams Tokyo）隊。

大谷2月底公布已婚喜訊後，田中真一面對媒體詢問大谷是否為妹夫時儘管避而不談，但在跟朋友聊天時心情似乎相當開心。

路透社報導，田中曾效力於日本女籃聯賽富士通紅浪隊（Fujitsu Red Wave），球隊官網稱她於2023年退役，在退役聲明中表示「我在這支球隊待了4年，酸甜苦辣回憶滿滿。但無論如何，每一秒都是寶貴且令人驚喜的歷程」。

洛杉磯道奇3月20日與21日將在首爾，與聖地牙哥教士舉行開幕系列賽。大谷已搭機前往韓國。

大聯盟 大谷翔平

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