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超馬／瑞典極地橫越賽開跑 台灣好手陳彥博暫居第2

中央社／ 斯德哥爾摩4日專電
陳彥博接受治療。陳彥博臉書
陳彥博接受治療。陳彥博臉書

超馬好手陳彥博在瑞典北部參加500公里不休息極地橫越賽，賽事已於3日上午開跑，面對惡劣的天氣與未知的大自然，陳彥博帶著台灣支持者的溫暖出發。目前依大會選手GPS定位系統的資訊，陳彥博暫居第2。

瑞典拉普蘭極地橫越賽（Montane Lapland ArcticUltra），500公里的項目已於當地時間3日上午9時40分於瑞典拉普蘭（Lapland）的上卡利克斯（Överkalix）開跑，參賽者會兩度穿越北極圈。

本次賽事包括20公里，50公里、185公里及500公里組，分成越野滑雪組、登山車組及跑步組別，還有當地市政府為了家庭與兒童所舉辦的「迷你極地超馬」。陳彥博本次參加的是500公里跑步組，限時10天完賽。

選手需要拖著雪橇，雪橇負重20到25公斤重，裝滿各式生存裝備，獨自穿過許多被厚雪覆蓋的河流、湖泊及原始森林，在極圈荒野黑夜橫越500公里。

陳彥博在賽前的新聞稿中表示，回到大地之母的懷抱，聽她的聲音、與她對話，長達10天的賽程，每天睡眠時間預計將不到4小時，陳彥博有些緊張、有些期待，但仍保有自信與樂觀。

賽前環台雪橇模擬訓練時，每一位跑友及打氣支持者溫暖的鼓勵，將陪著陳彥博一起渡過這極度酷寒的極地橫越賽。

他說：「每一位陪著我一起共跑的支持者，都將會把寒冷的黑夜轉化成力量。」

開賽前，陳彥博也與父母視訊通話報平安，打滿氣後，陳彥博帶著來自台灣溫暖的祝福出發。

瑞典拉普蘭目前平均日照時間僅有10小時，夜晚長達14小時，加上連日的降雨夾雜微雪，當地濕度高達90%，體感溫度約攝氏負2到負15度。

賽前陳彥博冷靜的做最後策略與資料研讀，GPX軌跡還有inReach使用，氣溫0度至零下15度，溼度90%，最大陣風41公里，這將會是這場賽事最困難的挑戰。

比賽過程中可能出現更低溫的風雪，雪融化會讓裝備都溼掉，尤其是保命的羽絨外套，衣物失掉可能會造成選手失溫的危險，選手必須隨時調整裝備與自我監控。

主辦單位在官方臉書粉絲頁上表示，開賽時的天候不佳，雪地濕軟，很多選手都陷入困境，尤其是登山車組的選手，幾乎無法前進，滑雪組是相對比較輕鬆的，即便如此，所有的選手都仍然保持正面態度，繼續前進。

開賽首日，陳彥博就遇到第一個400公尺的極陡爬升，挑戰嚴峻，目前他在跑步組中排名暫居第2。想即時追蹤陳彥博的比賽進度，可利用大會選手GPSLive 定位進行查詢。

超馬 陳彥博

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